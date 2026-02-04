महिलांवर टीका करणाऱ्यांना चोख उत्तर मिळणार
मांडवगण फराटा, ता. ४ : ‘‘विरोधक राजकीय आकसापोटी थेट खालच्या पातळीवर उतरून आमच्या कुटुंबावर सातत्याने टीका-टिप्पणी करत आहेत. स्व. अजितदादांच्या नावावर मते मागणारे हेच लोक वेळोवेळी माझ्यासारख्या महिलेबाबत वैयक्तिक आणि अपमानास्पद वक्तव्य करत असल्याचे चित्र अत्यंत लाजिरवाणे आहे. अशा नीच पातळीच्या राजकारणाला महिला मतदार मतदानातूनच चोख उत्तर देतील,’’ असा ठाम इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार सुजाता पवार यांनी दिला.
इनामगाव (ता. शिरूर) येथे बुधवारी (ता. ४) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जिल्हा परिषद उमेदवार सुजाता पवार व मांडवगण गणातील पंचायत समितीच्या अधिकृत उमेदवार संगीता फराटे यांच्या प्रचारार्थ घरोघरी भेटी देण्यात आल्या. त्यावेळी सुजाता पवार बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, ‘‘विकासाच्या मुद्द्यांवर बोलण्याची ताकद नसल्याने महिलांवर टीका करणे हाच विरोधकांचा एकमेव अजेंडा झाला आहे. राजकारणात मतभेद स्वाभाविक आहेत; मात्र महिलांच्या सन्मानावर घाला घालणारी भाषा व मानसिकता कदापि सहन केली जाणार नाही. विरोधकांनी हे लक्षात ठेवावे.’’
‘‘आपल्या कार्यकाळात विविध गावांतील अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाल्याने संपूर्ण परिसराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून निधीअभावी रखडलेले अनेक रस्ते प्रत्यक्षात आले आहेत. कोळगाव डोळस ते आंधळगाव, आंधळगाव ते निर्वी,शिरसगाव काटा ते वडगाव रासाई असे महत्त्वाचे रस्ते पूर्ण झाल्याने नागरिकांची वर्षानुवर्षांची गैरसोय दूर झाली आहे. काम बोलत असताना विरोधकांकडे केवळ टीकेचे राजकारण उरले आहे,’’ असेही सुजाता पवार यांनी ठणकावून सांगितले.
यावेळी घोडगंगा साखर कारखान्याचे माजी संचालक दिलीप मोकाशी म्हणाले, ‘‘विकासाचे स्पष्ट व्हिजन असणाऱ्या सुजाता पवार यांच्यासारख्या सक्षम व दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची या जिल्हा परिषद गटाला नितांत गरज आहे. जिल्हा परिषद गटातील अनेक रखडलेली कामे त्यांच्या पुढाकारातून मार्गी लागली असून, उर्वरित कामे येत्या पाच वर्षांत पूर्णत्वास जातील. त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाच्या जोरावर गटातील सर्व मतदार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील.’’
