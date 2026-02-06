आलेगावच्या विद्यार्थ्यांकडून शाळेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त
आंधळगाव, ता. ६ : आलेगाव पागा (ता. शिरूर) येथील श्री भैरवनाथ माध्यमिक व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये मंगळवारी (ता. ३) स्नेहसंमेलन, तर बुधवारी (ता. ४) इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शुभेच्छा समारंभ व पारितोषिक वितरण सोहळा पार पडला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी मनोगतातून शाळेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून शास्त्रज्ञ प्रा. चंद्रकांत गव्हाणे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब बेनके हे होते. तसेच मल्लिकार्जुन विद्यालयाचे पर्यवेक्षक रवींद्र पहिलवान, सचिव मनोहर भोसले, सरपंच अनिता तोंडे, सुभाष भोसले, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष वैभव शिंदे, रामदास वाकचौरे, नवनाथ महाराज भोसले, संस्थेचे खजिनदार पोपटराव वाकचौरे आदी उपस्थित होते. यावेळी विद्यार्थ्यांना पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले.
‘‘संपूर्ण भारत प्रदूषणमुक्त करण्याचा माझा संकल्प आहे. देशातील नद्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्या असून त्या स्वच्छ ठेवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. देशात अधिकाधिक शास्त्रज्ञ घडावेत हीच अपेक्षा आहे. प्राणिमात्रावर दया करा, त्यांची काळजी घ्या. नियमित व्यायाम व प्राणायाम करून स्वतःच्या आरोग्याची निगा राखा,’’ असे प्रतिपादन यावेळी प्रा. गव्हाणे यांनी केले.
मंगळवारी स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांनी नृत्य, नाटक, पोवाडे यांसारखे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राचार्य तुकाराम बेनके यांनी केले. उपप्राचार्य संभाजी कुटे, शाळा व्यवस्थापन संचालक अनिकेत बेनके, सिद्धार्थ गायकवाड, नितीन गरुड, सतीश अवचिते यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या.कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी संतोष हिंगे, दिलीप वाळके, अंबादास गावडे, वैभव लाड, रविंद्र चौधरी, सुप्रिया काळभोर, ज्योती गजरे, प्राजक्ता शितोळे, रोहिणी धुमाळ, सत्यश्री दिवटे, मनीषा दिवटे, शरद शेलार, बाबुराव मगर यांनी विशेष प्रयत्न केले. कनिष्ठ विभागप्रमुख प्रा. संतोष शेळके यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. तर, देविदास कंठाळे यांनी आभार मानले.
