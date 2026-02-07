नव मतदार प्रतिक्रिया
आज पहिल्यांदा मतदान केले आणि स्वतःची ओळख आणखी ठळक झाली. मत करणे म्हणजे फक्त हक्क नाही, तर स्वतःचा आवाज उंचावणे आहे. आम्ही तरुणी आहोत, निर्णय घेणाऱ्या, बदल घडवणाऱ्या. मतदान करणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तरुणीने निर्भयपणे मतदान करायलाच हवे. मतदान करताना चांगला उमेदवार निवडून मतदानाचा हक्क बजावायला हवा.
-सृष्टी बोरकर, नवमतदार, कुरुळी (ता. शिरूर)
पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावताना अभिमानाची भावना होती. आपलं एक मत देशाच्या आणि गावाच्या भवितव्याचा निर्णय घडवू शकतं, याची जाणीव आज झाली. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदान करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक नव मतदाराने मतदानाचा हक्क नक्की बजावावा.”
-ऐश्वर्या निंबाळकर, गणेगाव दुमाला (ता. शिरूर)
