आलेगाव पागा येथे बिबट मादी जेरबंद
आंधळगाव, ता. १३ : आलेगाव पागा-भोसले वस्ती (ता. शिरूर) परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याच्या हालचाली वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. शेतात काम करणारे शेतकरी, शाळेत जाणारी मुले तसेच ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने तातडीने हालचाल करीत सोमवारी (ता. ९) लावलेल्या पिंजऱ्यात चार वर्षांची बिबट मादी जेरबंद करण्यात यश आले.
भोसले वस्ती येथील शेतकरी समीर वाघचौरे यांच्या शेतात बिबट्याचा वावर वारंवार दिसत असल्याची माहिती वनविभागाला देण्यात आली होती. त्यानुसार, परिस्थितीची पाहणी करून योग्य ठिकाणी सापळा उभारण्याचा निर्णय झाला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत वनविभागाने तत्काळ पिंजरा उभारला. काही दिवसांच्या दक्षतेनंतर अखेर बिबट मादी पिंजऱ्यात अडकली. ही कारवाई जुन्नर विभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. तर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे, वनपाल गौरी हिंगणे, वनरक्षक जालिंदर सानप यांनी मोहीम राबवली. पिंजरा उभारणे, देखरेख ठेवणे आणि सुरक्षितरित्या बिबट जेरबंद करण्यासाठी संदीप गव्हाणे, सुधीर शितोळे, राहुल आवचिते, गोविंद शेलार, रोहिदास शेंडगे, सुनील कळसकर, मनोज चौधरी, अमोल पाटोळे, शरद गदादे, शरीफ शेख यांनी सक्रिय सहकार्य केले.
जेरबंद करण्यात आलेली बिबट मादी अंदाजे चार वर्षांची असून तिला जुन्नर येथील माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर वन्यजीव विभागाच्या नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती वनविभागाने दिली. दरम्यान, बिबट्या जेरबंद झाला असला तरी नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी, रात्री एकटे फिरणे टाळावे, जनावरांची योग्य निगा राखावी तसेच कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तत्काळ वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
