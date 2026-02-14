भरधाव ट्रकच्या धडकेत वडील, मुलीसह मेहुण्याचा मृत्यू
आंधळगाव, ता. १४ : न्हावरे-चौफुला महामार्गावरील नागरगाव (ता. शिरूर) येथे भरधाव ट्रकने मोटारीला दिलेल्या धडकेत एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये वडील, नऊ वर्षांची मुलगी आणि मेहुण्याचा समावेश असून, पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. ही हृदयद्रावक घटना मध्यरात्री घडली. याप्रकरणी ट्रकचालकावर शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसारनिमोणे येथील पवन राजहंस काळे (वय ३४), मुलगी आराध्या (वय ९), मेहुणे बाळासाहेब प्रकाश नागवडे (वय ३८,सध्या रा. बाबूराव नगर, शिरूर, मूळ रा. गुनवडी, ता.जि.अहिल्यानगर) असे मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत. तर पत्नी वंदना पवन काळे (वय ३०) या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर पुण्यात उपचार सुरू आहेत. धनराज काशिनाथ भिसे (रा.भिसे वाघुली,जि.लातूर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ट्रकचालकाचे नाव असून संजय काळे यांनी फिर्याद दिली आहे.
धनराज काशिनाथ भिसे (रा.भिसे वाघुली,जि.लातूर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ट्रकचालकाचे नाव असून संजय काळे यांनी फिर्याद दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काळे कुटुंब शुक्रवारी (ता. १३ ) कोल्हापूर (पन्हाळा) येथील शाळेत शिकणाऱ्या मुलाला भेटून परतत असताना मध्यरात्री १२.४५ च्या सुमारास नलगे वस्ती येथे हा अपघात झाला. शिरूरकडून येणाऱ्या ट्रकने (एमएच ०९ ईएम २४६४) त्यांच्या मोटारीला (एमएच १२ एसक्यू ५४४१) समोरून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की मोटारीचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. स्थानिक ग्रामस्थ आणि मांडवगण फराटा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत अडकलेल्यांना बाहेर काढले. दरम्यान, अपघातानंतर परिसरात एकच आक्रोश उसळला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक नकाते करत आहेत.
भरधाव वेग पुन्हा जीवघेणा
या महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे प्रशासनाच्या वाहतूक नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.मध्यरात्रीच्या या रक्तरंजित अपघाताने ‘भरधाव वेग’ पुन्हा एकदा जीवघेणा ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रगतशील द्राक्ष उत्पादकाचा मृत्यू
मृत पवन राजहंस काळे हे निमोणे येथील माजी सरपंच श्याम काळे यांचे बंधू होते. पवन काळे हे परिसरातील प्रगतशील व प्रसिद्ध द्राक्ष उत्पादक शेतकरी म्हणून ओळखले जात होते. शेतीत नवनवीन प्रयोग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दर्जेदार उत्पादनासाठी त्यांची विशेष ख्याती होती. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी द्राक्ष शेतीत सुधारित पद्धती अवलंबून उत्पादनात लक्षणीय वाढ साधली होती. त्यांच्या निधनाने परिसरात शोककळा पसरली आहे.
