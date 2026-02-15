आंधळगावात कासवाला जीवदान
आंधळगाव, ता. १५ : आंधळगाव (ता. शिरूर) येथे रस्त्यावर वाहनांच्या चाकाखाली सापडलेल्या एका कासवाला सतर्क नागरिक व प्राणीमित्रांच्या तत्परतेमुळे जीवदान मिळाले. संबंधित कासवाला सुरक्षितरीत्या ताब्यात घेऊन नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले.
कुरुळी (ता. शिरूर) येथील सचिन राक्षे हे मित्र माऊली परभाणे यांच्यासमवेत शनिवारी (ता. १४) रात्री दहाच्या सुमारास आंधळगाव येथून घरी परतत होते. यावेळी आंधळगाव- तांदळी रस्त्यावरील ओढ्याच्या पुलावर एक कासव वाहनांच्या मार्गात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी त्यांनी तत्काळ वाहने थांबवत कासवाला सुरक्षित बाजूला घेतले व प्राणीमित्रांना याची माहिती दिली. माहिती मिळताच निसर्ग वन्यजीव सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष शेरखान शेख, तसेच नेचर गार्ड ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष गणेश टिळेकर यांनी रविवारी (ता. १५) सकाळी घटनास्थळी धाव घेत कासव ताब्यात घेतले. यानंतर शिरूर वन विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे, वनपरिमंडल अधिकारी गौरी हिंगणे व नियतक्षेत्र अधिकारी शेखर जानगवळी यांना माहिती देऊन संबंधित कासवाला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले.
