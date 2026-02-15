अखेर धोकादायक विद्युत खांब हटवला
मांडवगण फराटा, ता. १५ : मांडवगण फराटा–तांदळी या मुख्य रस्त्यावरील राऊतवस्ती परिसरात साइट पट्टीवर अर्धवट कापलेल्या अवस्थेत उभा असलेला धोकादायक विद्युत खांब अखेर हटवण्यात आला. ग्रामस्थांच्या पाठपुराव्यानंतर आणि ‘सकाळ’ने या प्रश्नाला वाचा फोडल्यानंतर यंत्रणा खडबडून जागी झाली व खांब अखेर हटविण्यात आला. यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
“मांडवगणमध्ये खांब अपूर्णावस्थेत” या मथळ्याखाली रविवारी (ता. १५) प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली व कारवाई सुरू केली. संबंधित एजन्सीकडून शनिवारी (ता.१४) दुपारी यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने उरलेला खांब पूर्णपणे उपटून जागा सुरक्षित करण्यात आली. खांबामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा धोका निर्माण झाला होता. दोन दिवसांपूर्वी याच ठिकाणी दुचाकी अपघाताची घटना घडल्याने ग्रामस्थांत तीव्र नाराजी पसरली होती. मोठी जीवितहानी टळली असली तरी संभाव्य अपघाताची भीती कायम होती. खांब हटवल्यानंतर नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर माध्यमांनी सातत्याने लक्ष ठेवावे,अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. दरम्यान, ‘सकाळ’च्या बातमीमुळे प्रशासनाने वेळीच पावले उचलल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.
साईडपट्टीवरील इतर खांबांचा प्रश्न अनुत्तरित
राऊतवस्ती परिसरात धोकादायक विद्युत खांब हटविला तरी साईडपट्टीवर उभारलेले अन्य खांब अद्याप कायम आहेत. गारमाळ ते राऊतवस्ती रस्त्यालगत उभे असलेले हे खांब भविष्यात अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतात,अशी भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने संबंधित विभागाने खांबांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक ते बदल तातडीने करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
रस्त्याच्या साईडपट्टीवर असलेला अर्धवट कापलेला विद्युत खांब अपघाताला निमंत्रण देणारा होता. ‘सकाळ’ने आवाज उठवल्याने तो त्वरित काढण्यात आला. आम्ही ‘सकाळ’चे आभार मानतो.
- शहाजी फराटे, ग्रामस्थ, मांडवगण फराटा