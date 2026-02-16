कळसकरवाडी शाळेत बाल आनंद मेळाव्यास प्रतिसाद
मांडवगण फराटा, ता. १६ : तांदळी (ता. शिरूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कळसकरवाडी येथे शनिवारी (ता. १४) बाल आनंद मेळावा उत्साहात पार पडला. विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांनी उपस्थित राहून या उपक्रमाचा आनंद लुटला.
मेळाव्याचे उद्घाटन रेखा कळसकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष कळसकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि उद्योजकतेची बीजे लहान वयातच रुजविण्याची गरज व्यक्त केली.
इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध खाद्यपदार्थ व वस्तूंचे स्टॉल लावून छोटेखानी बाजारपेठ उभारली होती. पाणीपुरी, भेळ, आप्पे, पॅटिस, सँडविच, वडापाव, इडली, कचोरी, डोसा, मठ्ठा, मसाला पापड तसेच विविध पालेभाज्या आणि फळांचे स्टॉल याठिकाणी पाहायला मिळाले. लहानग्यांनी ग्राहकांशी संवाद साधत खरेदी-विक्री, नफा-तोटा याचे प्रत्यक्ष धडे घेतले. या मेळाव्यात पन्नास हजार रुपयांची उलाढाल झाली. यावेळी तांदळीचे माजी उपसरपंच लक्ष्मण कळसकर, पोलिस पाटील भुजंगराव कळसकर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रवींद्र कळसकर, अनिल कळसकर, किरण कळसकर, योगेश पाचपुते, विकास बनकर, हरेश धुमाळ, जयदीप चौधरी, नवनाथ बनकर, महावीर मुनोत, शामकुमार कराळे, सचिन शेळके, मानसिंग वाकडे, चंद्रकांत खैरे, निजाम शेख, सुप्रिया लांडगे, तेजश्री सातपुते, वर्षा बनकर उपस्थित होत्या.
याप्रसंगी मुख्याध्यापक मोहन आनोसे म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांना दैनंदिन ताणतणावापासून विरंगुळा मिळावा, त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा आणि कमवा व शिकाची जाणीव व्हावी या उद्देशाने आनंद मेळाव्याचे आयोजन केले.’’ पालक आणि गावकऱ्यांनी मुलांकडून खरेदीचा आनंद घेत त्यांचा उत्साह द्विगुणित केला. मेळाव्याचे यशस्वी नियोजन शिक्षिका मीनाक्षी आनोसे, अंगणवाडी सेविका आश्विनी खोरे, विद्या कळसकर यांनी केले.
