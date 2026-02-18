वडगाव रासाई येथे ट्रकच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू
आंधळगाव, ता. १८ : वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथे आठवडे बाजारातून घरी परतणाऱ्या महिलेला भरधाव ट्रकने पाठीमागून धडक दिली. या भीषण अपघातात बनूबाई दीक्षित चव्हाण (रा. जालना) यांचा मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. १६) दुपारी दीडच्या सुमारास कुरुळी रस्त्यावर ही घटना घडली. याप्रकरणी शिरूर पोलिसांनी अज्ञात ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
शिवाजी सीताराम वाघमारे (सध्या,रा. वडगाव रासाई, ता. शिरूर; मूळ रा. चांदाई, ता. भोकरदन, जि. जालना) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनूबाई चव्हाण या नातेवाइकांकडे आल्या होत्या. दुपारी बाजार आटोपून शोभाबाई खंदारे यांच्यासोबत घरी परतत असताना, विनायक हांडे यांच्या घरासमोर भरधाव ट्रकने (क्र. एम.एच १० झेड १५६७) त्यांना जोरदार धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या बनूबाईंना स्थानिक नागरिकांनी तातडीने न्हावरा येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. हवालदार गवळी या प्रकरणाचा तपास करत असून फरार चालकाचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, गावातील वाढत्या वाहतुकीवर आणि वेगावर नियंत्रण मिळवण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
