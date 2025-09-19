आळंदीत धार्मिक शाळांसाठी आज कार्यशाळा
आळंदी, ता. १९ : वारकरी धार्मिक शिक्षण संस्था, धर्मशाळा, दिंडी तसेच सार्वजनिक न्यास, आणि एनजीओ यांच्यासाठी शनिवारी (ता. २०) आळंदीमध्ये एकदिवसीय मोफत कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. यामध्ये देश पातळीवरील विविध नामवंत कायदेतज्ज्ञ तसेच वक्त्यांचे मार्गदर्शन होणार आहे.
ही कार्यशाळा सनातन विद्या फाउंडेशन यांच्यावतीने आळंदी येथील फ्रुटवाले धर्मशाळा येथे सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी साडेसहा या वेळेत होणार आहे. या एक दिवसीय कार्यशाळेसाठी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विन उपाध्याय, निवृत्त धर्मदाय आयुक्त दिलीप देशमुख, चार्टर्ड अकाउंटंट राम डावरे, निवृत्त आयएएस अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, आळंदी देवस्थानच्या विश्वस्त ॲड. रोहिणी पवार मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यशाळेच्या दरम्यान सकाळी आठ ते नऊ नाश्ता आणि दुपारी दीड ते अडीच भोजन व्यवस्था केली आहे. आळंदीमध्ये तीनशेहून अधिक धर्मशाळा आणि ४०० हून अधिक धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. याचबरोबर आळंदी, देहू पालखी सोबत असणाऱ्या दिंड्यांनाही एकदिवसीय कार्यशाळेचा लाभ घेता येणार आहे. अनेकांची धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात तक्रार असून सुनावण्या प्रलंबित आहेत. तर काहींना सार्वजनिक न्यासाचे काम कसे करावे, निधी कसा आणावा याबाबत माहिती नसते. सार्वजनिक न्यास नोंदविल्यानंतर वार्षिक हिशोब पत्रके सादर करताना येणाऱ्या अडचणी, कायदेविषयक अन्य माहिती या शिबिराद्वारे होणार आहे.
