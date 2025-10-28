आळंदी झोपडपट्टीधारकांना घरकुल देण्याची मागणी
आळंदी, ता. २९ : आळंदी शहरातील झोपडपट्टीधारक यांना घरकुले देण्यास प्राधान्य द्यावे आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठविण्याची मागणी करणारे निवेदन झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे नेते भगवान वैराट यांनी आळंदी नगर परिषदेमध्ये मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांना दिले.
यावेळी आळंदी शहरातील झोपडपट्टीधारक आणि पथक उपस्थित होते. आळंदीमध्ये असलेल्या झोपडपट्टी परिसरात अनेक झोपडपट्टीधारकांना घरकुलापासून वंचित राहावे लागले आहे. शासनाच्या घरकुल योजनेमध्ये त्यांना तत्काळ समाविष्ट करून घ्यावे, याचबरोबर पथारी विक्रेत्यांवरही कार्तिकी यात्रेमध्ये कारवाई करू नये, याबाबतचे निवेदन वैराट यांनी दिले. यावर मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी शासन निर्णय आणि कायदेशीररीत्या योग्य पत्रव्यवहार शासनाकडे करून घरकुलाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
