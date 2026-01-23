आळंदीत सोळा वर्षीय मुलाचे अपहरण
आळंदी, ता. २३ : मरकळ येथील सोळा वर्ष नऊ महिन्याच्या किशोरवयीन मुलास कोणीतरी अज्ञात इसमाने अज्ञात कारणासाठी फूस लावून पळवल्याची तक्रार आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये अज्ञात इसमाविरोधात दाखल करण्यात आली आहे. सूरज शरद गायकवाड असे अपहृत किशोरवयीन मुलाचे नाव आहे.
ही घटना बुधवारी (ता. २१) दुपारी दोन वाजता भुसे आळी मरकळ (ता. खेड) येथून घडली. याबाबत अपहृत मुलाची आई अर्चना शरद गायकवाड (वय 35, रा. मरकळ) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सूरज गायकवाड हा स्वतःच्या घरी असताना कोणीतरी अज्ञात इसमाने त्यास फूस लावून पळून नेले असल्याबाबतची तक्रार त्याच्या आईने दिली आहे. गायकवाड कुटुंब हे मूळचे गिरण चाळ (ता. निलंगा, लातूर) येथील आहेत. या मुलाबाबत माहिती मिळाल्यास आळंदी पोलिस ठाण्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
