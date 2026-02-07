आळंदीत गुरुवारी पहिली सर्वसाधारण सभा
आळंदी, ता. ७ : आळंदी (ता. खेड) नगरपरिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा गुरूवारी (ता. १२) होत आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वाने रस्ते, पाणी आणि वीज दुरुस्ती, अशा पायाभूत सुविधांसोबत नगरपरिषद हद्दवाढीचा विषय चर्चिला जाणार आहे. याचबरोबर इंद्रायणी नदीतील स्वच्छता आणि गाळ काढण्यापासून इंद्रायणी तीरावरील दोन्ही बाजूच्या तीरावरील दगडी घाटावर नगरपरिषद मालकी हक्काने काम करण्याबाबतच्या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीस अभय योजनेअंतर्गत माफी देण्याबाबत सर्वसाधारण सभेत चर्चा केली जाणार आहे.
या सर्वसाधारण सभेची नोटीस नुकतीच नगरसेवकांना देण्यात आली आहे. तब्बल १११ विषयांवर या सभेत चर्चा केली जाणार आहे. नगरसेवकांना दिलेल्या नोटिशीमध्ये मुख्यत्वे मंदिर परिसरात आणि चाकण चौक ते गोपाळपुरा भागात वाहतूक आणि पार्किंग समस्या टाळण्यासाठी समविषम पार्किंग व्यवस्थेसाठी चर्चा केली जाणार. शहरातील आवश्यक ठिकाणी शौचालये उभारणे, विविध प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करणे, आळंदी नगरपरिषद शाळा क्रमांक चारला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देणे. तसेच, प्रभागनिहाय अंगणवाडी करणे, इंद्रायणीवरील जुना कोल्हापुरी बंधारा पाडून नव्याने बांधकाम करणे, शहरात पर्यटनाला चालणे देणे आणि मनोरंजनासाठी इंद्रायणी नदीपात्रात बोटिंग करण्याबाबतचा विषय चर्चिला जाणार आहे. प्रशासकीय अधिकारी घडविण्यासाठी अभ्यासिका केली जाणार आहे. शहरातील प्रस्तावित आरक्षित जागेतील उद्याने विकसित करणे आळंदी नगरीत प्रवेश करणाऱ्या रस्त्यांवर प्रवेशद्वार कमान उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव चर्चिला जाणार आहे.
चर्चिले जाणारे आणखी प्रमुख विषय
नगरपरिषद हद्दीतील तृतीयपंथांना २०२५ -२६ साठीचा तीन टक्के आणि दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांग कल्याण पाच टक्के निधी वाटप, शहरातील पुरातन आणि अस्वच्छ कुडांचे पुनर्जीवन, शहरातील एटईडी दिव्यांची दुरूस्ती आणि देखभाल दुरुस्तीबाबत करारनामा नव्याने करणे, वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत नमो उद्यान विकसनास मान्यता देणे, आळंदी देवस्थानने नगरपरिषदेस कचरा डेपोसाठी दिलेल्या जागेबाबत चर्चा, चतुर्थ वार्षिक कर आकारण सन २०२६-२७ मुदतवाढ देणे, नगरपरिषदेची जुनी शौचालये पाडणे, नगरपरिषद प्रशासकीय इमारतीचा बांधकाम व निधीबाबत प्रस्ताव करणे, शाळा क्रमांक चारची इमारत पाडणे, इंद्रायणी काठी सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, इंद्रायणी घाटावर अंत्यविधीस कायमस्वरूपी बंदी करणे, एसटी स्थानकाची मोकळी जागा मैदानासाठी ताब्यात घेणे, आळंदी देवस्थानवर नगराध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य नियुक्ती, सर्व प्रभागातील ड्रेनेजची दुरुस्ती, मंदिर परिसरात समविषम पार्किंग, अनधिकृत नळजोडचा सर्वे करून दंडात्मक कारवाई करणे.
