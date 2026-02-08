मरकळमधील बेपत्ता युवकाचा जालना जिल्ह्यात खून
आळंदी, ता. ८ : पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून आळंदी जवळील मरकळ येथील २० वर्षीय युवकाचा खून पेवा (ता. मंठा, जि जालना) ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये घडल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) उघडकीस आली. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.
अथर्व गणेश लोखंडे (वय २०, रा. मरकळ, ता. खेड) असे खून झालेल्या युवकाचे नाव असून सुरुवातीला आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती; मात्र मंठा येथील पोलिसांनी खुनाची घटना उघडकीस आणली. किसन ऊर्फ राजाराम धोत्रे (वय ३५, रा. आडगाव तांडा, ता. जिंतूर, जि परभणी, ह. मु. काळजी वस्ती, चऱ्होली बु, ता. हवेली)वर मंठा पोलिस ठाण्यात गुरुवारी(ता. ५) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर मारोती मानकर यास ताब्यात घेतले आहे.
याबाबत मंठा पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षक मनोज कुमार राठोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेवा (ता. मंठा ) ग्रामपंचायतच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहिरीत पाण्यावर एक मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती पोलिसांना स्थानिक पोलिस पाटलांकडून बुधवारी (ता. ४) दुपारी तीन साडेतीनच्या दरम्यान मिळाली. त्यानंतर नागरिकांनी सहकार्य करून मृतदेह विहिरीच्या बाहेर काढला तो साधारण २० ते २५ वयोगटातील पुरुषाचा होता. मृतदेहाचे हातपाय दोरीने बांधले होते तसेच पोटाजवळ आणि कमरेजवळ दगड बांधलेला होता. त्यामुळे कुणीतरी खून करून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह विहिरीत टाकल्याचे प्रथमदर्शनी पोलिसांना स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे हलवीत स्थानिक पोलिस पाटील ज्ञानेश्वर थोरात यांची फिर्याद घेऊन अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा गुरुवारी (ता. ५) दाखल केला. यावेळी पोलिसांनी शोध मोहीम राबवीत आरोपींचा शोध घेतला आणि कृष्णा राजाराम धोत्रे यास आणि त्याचा मित्र मारुती मानकर या ताब्यात घेतले. कृष्णा धोत्रे यांनी चौकशीमध्ये पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून १० लाख रुपये देण्याचा बहाणा करून अथर्व लोखंडे याला मोटारीतून पेवा येथील शिवारात आणले. त्यानंतर दोन नातेवाइकांच्या मदतीने मोटारीमध्ये दोरीने गळा आवळून खून केला. पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह विहिरीत टाकल्याची कबुली आरोपीने दिली. सध्या कृष्णा धोत्रे पोलिस कोठडीत आहे तर अन्य एका आरोपीचा शोध सुरू असल्याचे तपास अधिकारी सहायक निरीक्षक संतोष माळगे यांनी सांगितले. दरम्यान, अथर्व लोखंडे यांच्यावर मरकळ येथे अंत्यसंस्कार होऊन रविवारी (ता. ८) दशक्रिया विधी पार पडला.
२७ जानेवारीपासून होता बेपत्ता
खून झालेला अथर्व लोखंडे हा मुलगा मरकळमधून २७ जानेवारीला सायंकाळी सहा वाजता परभणी येथे जेसीबी खरेदी करण्यासाठी गेला होता; मात्र मंठा पोलिसांकडून मिळाल्या माहिती नुसार त्याचा खून त्याच रात्री झाला. मात्र, त्याच्या घरच्यांनी तो परत आला नाही म्हणून ३० जानेवारीला पोलिस ठाण्यामध्ये बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली असल्याची माहिती आळंदीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भीमा नरके यांनी दिली.
