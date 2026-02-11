आळंदीत डांबरीकरणानंतर २४ तासातचं खोदला रस्ता
आळंदी, ता. ११ : आळंदी (ता. खेड) नगरपरिषद हद्दीतील देहूफाटा ते चाकण चौक जोडणाऱ्या गरुड स्तंभालगतच्या इंद्रायणी नदीवरील पुलावरील रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरण रविवारी (ता. ८) रात्री १० वाजल्यापासून ते सोमवारी (ता. ९) रात्री बारापर्यंत करण्यात आले. मात्र, २४ तासातच चाकण चौकातील एका बाजूचा स्पीड ब्रेकर खोदण्यात आला. यामुळे नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या नियोजनाचा अभाव बाबतची चर्चा शहरात अधिक झाली.
आळंदी नगरपरिषद हद्दीतील गरुड स्तंभालगतचा पूल मागील काही महिन्यांपासून खड्डे पडल्याने काहीसा खराब झाला होता. त्यामुळे वाहन चालकांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता. तसेच, पादचाऱ्यांनाही या मार्गावरून चालणे कठीण झाले होते. या मार्गावर सतत मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. त्यामुळे या रस्त्याचे नगरपरिषदेकडून डांबरीकरण करण्यात आले आहे. डांबरीकरण चालू असताना स्वतः मुख्य अधिकारी माधव खांडेकर नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि नगरसेवक उपस्थित होते. चाकण बाजूने पुण्याकडे येताना चाकण चौकामध्ये उतारावर स्पीडब्रेकर केला होता. मात्र, नंतर एका बाजूचा स्पीड ब्रेकर नगरपरिषदेने खोदला आहे. यामुळे एवढा चांगला रस्ता करून पहिल्याच दिवशी रस्ता खोदण्याची घाई नगर परिषदेने केल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
