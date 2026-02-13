आळंदीत बालविवाह रोखला; आठ जणांवर गुन्हा
आळंदी, ता. १३ : विवाहासाठी नवरदेवाचे वय अपूर्ण असतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बालविवाह लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नवरदेवासह त्याचे नातेवाईक, साक्षीदार आणि मंगल कार्यालय चालक अशा एकूण आठ जणांवर आळंदी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. बुधवारी (ता. ११) सकाळी ११ च्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.
आळंदी (ता. खेड ) येथील रिद्धी-सिद्धी मंगल कार्यालयात हा विवाह सोहळा सुरू होता. नवरदेव हा २० वर्षे ७ महिन्यांचा असून त्याचे वय विवाहासाठी कायदेशीररीत्या अपूर्ण होते. तरीही १८ वर्षीय मुलीसोबत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हा विवाह लावला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत चौकशी केली असता हा प्रकार उघडकीस आला.
याप्रकरणी अंगणवाडी सेविकेच्या फिर्यादीवरून नवरदेव, त्याचे नातेवाईक शाहू जालिंदर शेवाळे, जालिंदर शेवाळे, विनोद चव्हाण, साक्षीदार परमेश्वर कांदे, लक्ष्मण बदाडे, संदीप माने आणि कार्यालय चालक विक्रम चाटे अशा आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आळंदी पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
