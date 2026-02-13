आळंदी शहरात ‘एक पाऊल इंद्रायणी स्वच्छतेचे’
आळंदी, ता. १३ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील औद्योगिक भागातून मोठ्या प्रमाणात मैलामिश्रित सांडपाणी इंद्रायणी मिसळल्याने इंद्रायणीची अवस्था गटारासारखी झाली आहे. आळंदीतील इंद्रायणीचे पाणी तीर्थ स्नानासाठी योग्य नव्हते. परिणामी नगरपरिषद नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि मुख्याधिकारी यांनी इंद्रायणी प्रदूषण मुक्तीसाठी स्वच्छता अभियान आज शुक्रवारी (ता. १३) विजया एकादशीच्या निमित्ताने राबवले.
आळंदी शहरातील जवळपास दीड हजार स्वच्छता दूतांनी यासाठी नदीपात्रात उतरून स्वच्छता केली. एक पाऊल प्रदूषण मुक्तीचे, चला हातभार लावू स्वच्छतेसाठी या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहरातील आळंदी देवस्थान विश्वस्तांसह नगरसेवक नगरसेविका विविध पक्षांचे पदाधिकारी वारकरी संप्रदायातील विद्यार्थी आणि सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेत इंद्रायणीतील गाळ तसेच निर्माल्य, देवदेवतांचे फोटो काढून स्वच्छता केली. 20हून अधिक ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्ये तसेच दोन डंपर भरून कचरा नदीपात्रातून या स्वच्छता अभियानाद्वारे काढण्यात आला. स्वच्छता अभियानानंतर काही प्रमाणात इंद्रायणीचे पाणी निवळल्याचे चित्र आहे.
मागील काही महिन्यांपासून पिंपरी-चिंचवड भागातील तसेच लोणावळा तळेगाव औद्योगिक भाग इंदोरी, देहू या ठिकाणचे सांडपाणी थेट मिसळले गेल्यामुळे इंद्रायणीची अवस्था अक्षरशः गटागंगेसारखी झाली होती. राज्यभरातून आळंदीत देणाऱ्या भाविकांना तीर्थ स्नानासाठी साधे पाणी मिळू नये ही शोकांतिका होती. एकीकडे राज्य सरकार नदी सुधार योजना राबवण्यामध्ये विलंब करत आहे. तर दुसरीकडे प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. आळंदी नगर परिषदेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक तसेच नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी पुढाकार घेत नागरिकांना स्वच्छता अभियानात सहभागी होण्यासाठी आवाहन केले. त्या अनुषंगाने विविध सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक तसेच आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त, वारकरी, आळंदीकर महिला मोठ्या प्रमाणामध्ये इंद्रायणी नदीपात्रात स्वच्छतेसाठी सकाळी आठ वाजताच उतरल्या.
नगरपरिषदेमार्फत झाडू, घमेले, फावडे, खोरे असे स्वच्छतेचे साहित्य पुरवले होते. चार जेसीबी आणि एक पोकलेन मशीनही इंद्रायणी नदीपात्रात गाळ काढण्यासाठी लावण्यात आले होते.
आमदार बाबाजी काळे म्हणाले, ‘‘इंद्रायणी नदी प्रदूषण मुक्तीसाठी नदी सुधार योजनेतून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. लवकरच याबाबत कार्यवाही केली जाईल.’’
आळंदी देवस्थानच्या विश्वस्त ॲड रोहिणी पवार म्हणाल्या, ‘‘इंद्रायणी नदी आणि घाटावर स्वच्छता राखण्यासाठी सुरक्षा रक्षक नेमावेत यासाठीचा काही खर्च देवस्थान उचलेल.’’
आळंदी नगरपरिषद, देवस्थान, वारकरी संस्था आणि ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त सहभागातून इंद्रायणी नदी स्वच्छता अभियान उत्साहात पार पडले. आळंदी नगर परिषदेचा स्वतःचा एसटीपी प्रकल्प प्रगतिपथावर असून अन्य गावांमध्येही एसटीपी प्रकल्प केला तर सांडपाणी मिसळण्याचे प्रमाण शून्यावर येईल.
-माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी
औद्योगिक विभागाकडून येणारे सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात आहे. ते रोखले जाण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केला जाईल. यापुढेही स्वच्छता मोहिमेमध्ये सातत्य ठेवले जाणार आहे. पुढील स्वच्छता अभियान येत्या एकादशीला आयोजित करण्यात येणार आहे.
-प्रशांत कुऱ्हाडे, नगराध्यक्ष
विद्यार्थ्यांनी गिरवला स्वच्छतेचा धडा
इंद्रायणी स्वच्छतेसाठी नगरपरिषदेकडून दिलेल्या आव्हानास प्रतिसाद देत आळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनीही सहभाग घेत नदीपात्राची स्वच्छता केली. शालेय वयात विद्यार्थ्यांना या निमित्ताने स्वच्छतेचा धडा गिरविता आला.
