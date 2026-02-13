इंद्रायणी काठी महाआरतीचा सोहळा
आळंदी, ता. १३ : वारकऱ्यांच्या मुखातून सुरु असलेला अखंड ज्ञानोबा तुकारामाचा गजर... अन ब्रह्मवृंदांनी केलेल्या मंत्रोच्चारात इंद्रायणी काठी इंद्रायणी मातेची मूर्तिपूजा, इंद्रायणी नदीची विजया एकादशीच्या मुहूर्तावर भाविकांच्या उपस्थितीत भक्तीमय वातावरणात महाआरती पार पडली.
यावेळी महाआरतीच्या माध्यमातून नदी प्रदूषण मुक्तीचा हा जागर एकादशीनिमित्त आळंदीत विविध भागातून आलेल्या भाविकांना भावला. गेल्या दोन महिन्यांच्या एकादशीपासून आळंदी देवस्थानने पुढाकार घेत इंद्रायणी प्रदूषण मुक्ती आणि नदी संवर्धनाकामी महाआरतीच्या माध्यमातून जागर सुरु केला आहे. याला भाविकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. यावेळी विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे, चैतन्य महाराज कबीर, पुरुषोत्तम महाराज पाटील, ॲड. रोहिणी पवार यांची उपस्थिती होती. दरम्यान आज आळंदी नगरपरिषद वारकरी ग्रामस्थांच्या संयुक्तपणे इंद्रायणी नदीची स्वच्छता करण्यात आली.
सायंकाळी इंद्रायणी नदीच्या आरतीची तयारी करण्यात आली. नदीकाठी घाट स्वच्छ धुऊन घेण्यात आलेला होता. त्यावरती बसण्यासाठी पुढील भागात रेड कार्पेट अंथरण्यात आले होते. वारकरी विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थ महिला भाविक मोठ्या प्रमाणात इंद्रायणी काठी आरतीसाठी उपस्थित झाले होते. फुलांची आकर्षक सजावट इंद्रायणीतीरी करण्यात आली होती. आकर्षक वेशभूषा परिधान करत हातात पंचारती घेऊन देवस्थानचे कर्मचारी आरतीसाठी सज्ज झाले. यावेळी आळंदी देवस्थानच्या विश्वस्तांनी इंद्रायणीचे पूजन करून ब्रह्मवृंदांनी मंत्रोच्चार सुरू केला. त्यानंतर वारकरी विद्यार्थ्यांनी ज्ञानोबा-तुकारामांचा जयघोष करण्यास सुरुवात केली. अशा भरलेल्या वातावरणात इंद्रायणीची आरती सुरू झाली. आरतीनंतर एकमेकांचे पद दर्शन घेऊन भाविक आनंदाने घरी परतले.
