आळंदीत ‘अभय योजने’ला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
आळंदी, ता. १४ : आळंदी नगर परिषदेच्या वतीने थकीत मिळकतकरासाठी अभय योजनेला १५ मार्चपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शहरातील नागरिकांनी याचा लाभ घेत मिळकत कर भरणा वेळेत भरणे अपेक्षित आहे. थकीत कर असलेल्या नागरिकांना मुदतीत कर भरणा केल्यास ५०% व्याजावर सूट मिळणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना मुख्याधिकारी माधव खांडेकर म्हणाले, ‘‘आळंदी नगरपरिषद प्रशासनाने मिळकतकर वसुलीसाठी सुरू केलेल्या ‘अभय योजने’ला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकतेच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे. नगरपरिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या मिळकतकराच्या थकबाकी वसुलीस गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असून नागरिकांना सवलतीच्या दरात कर भरण्याची अतिरिक्त संधी यामुळे उपलब्ध झाली आहे. ही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव कर विभाग प्रशासनामार्फत मांडला होता. अभय योजनेअंतर्गत दंड व व्याजात ५०% दिल्या जाणाऱ्या सवलतीमुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित कर भरण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल.’’
नागरिकांना योजनेचा पूर्ण लाभ मिळावा आणि नगरपरिषदेच्या महसुलात वाढ व्हावी, या उद्देशाने हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे म्हणाले, ‘‘अभय योजनेला नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून अनेक थकबाकीदारांनी कर भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुदतवाढ दिल्यामुळे उर्वरित नागरिकांनाही सवलतीचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार असून नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळेल.’’
थकीत कर वसुलीसाठी उपाययोजना
जनजागृतीसाठी परिसरात रिक्षा फिरवणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे २ विभाग करून खेड विभाग, हवेली विभाग असे थकबाकी दाराच्या दारात जात वसुली करणे, थकबाकीदार यांना नोटिस बजावणे तसेच नोटीस बजावणी झाल्यावर मिळकत सील करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे, असे आळंदी नगरपरिषदेच्या कर निरीक्षक सीमा चारभाने यांनी सांगितले.
