आळंदी ग्रामीण महसूली क्षेत्र वगळण्याची मागणी
आळंदी, ता. १४ : आळंदी नगरपरिषद हद्दवाढ प्रस्तावानुसार आळंदी ग्रामीण महसूली क्षेत्र पीएमआरडीए हद्दीतून वगळण्याबाबत आणि आळंदी नगरपरिषद विद्यमान क्षेत्र वगळता आळंदी ग्रामीण, चऱ्होली खुर्द अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या आळंदी महसुली संबंधित क्षेत्राची अचूक महसुली कागदपत्रांच्या माहितीची मागणी आळंदी नगरपरिषद प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.
याबाबतचा पत्रव्यवहार आळंदी नगरपरिषद प्रशासनाकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त आणि खेड तहसील कार्यालयातील तहसीलदार यांना केला जात असल्याची माहिती नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे आणि मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली.
आळंदी नगरपरिषद हद्दीतील सध्याचे क्षेत्र वगळून लगतचे आळंदी ग्रामीण महसुली हद्दीतील क्षेत्र आळंदी शहरात समाविष्ट करण्यासाठीचा हद्द वाढीचा ठराव नुकतेच आळंदी नगर परिषदेत सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आणि त्यानंतर प्रशासनाने पुढील कार्यवाही सुरू केली. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. हद्द वाढीमुळे विकासाला अधिक चालना मिळणार असून आळंदी शहराची सीमा विस्तारित होईल असे नगर परिषदेचा उद्देश आहे.
पीएमआरडीए आयुक्तांना देत असलेल्या पत्रात नगरपरिषद प्रशासनाने सांगितले की, सध्या आळंदी ग्रामीण अंतर्गत समाविष्ट असलेले आळंदी महसूली क्षेत्र नगरपरिषद हद्दीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात येत आहे. सदर क्षेत्र सध्या पीएमआरडीएच्या नियोजित हद्दीत येत असल्याने प्रशासकीय व नियोजनात्मक सुसूत्रता राखण्यासाठी संबंधित आळंदी महसूली क्षेत्र पीएमआरडीए हद्दीतून वगळून मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे आळंदी तीर्थक्षेत्राकरिता वारकऱ्यांसाठी विविध यात्रा सुविधा, पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा व विकासकामे प्रभावीपणे राबविता येतील.
तर खेड तहसीलदार यांना देत असलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आळंदी शहर हद्दवाढीच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. आळंदी नगरपरिषद विद्यमान क्षेत्र वगळता आळंदी ग्रामीण व चऱ्होली खुर्द अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या आळंदी महसुली क्षेत्राचा समावेश प्रस्तावित आहे. त्यासाठी संबंधित क्षेत्राची अचूक महसुली माहिती आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आळंदी ग्रामीण महसुली क्षेत्राचे तपशील उपलब्ध करून द्यावेत. यामध्ये संबंधित महसुली क्षेत्राचे सातबारा उतारे (गट/सर्वे नंबरनिहाय), एकूण क्षेत्रफळाचा अधिकृत तपशील, उपलब्ध असल्यास नकाशे व इतर संबंधित अभिलेख आदी कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे.
हद्द वाढीमुळे नव्याने समाविष्ट क्षेत्रामध्ये पाणीपुरवठा, स्वच्छता करणे, आधुनिक रस्ते, रस्त्यांची उंची आणि रुंदी वाढवणे तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखून योग्य नियोजन करून सुविधा आणि आधारभूत संरचना प्रदान करणे अशा वाढीव सेवा दिल्या जाणार आहेत.
-प्रशांत कुऱ्हाडे, नगराध्यक्ष
प्रकल्पातील मुख्य टप्पा म्हणजे नवीन क्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि अंमलबजावणी, सर्व सरकारी आणि स्थानिक प्राधिकरणाबाबत समन्वय ठेवणे, नागरिकांच्या सूचना आणि शंकांची उत्तरे घेऊन प्रकल्प राबविताना परिसरात आवश्यक सुधारणा हद्दी वाढीमुळे होतील आणि विकास गतीने पुढे नेता येईल.
-माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी
