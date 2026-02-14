विवाह सोहळ्यासाठी व्हॅलेंटाईनचा मुहूर्त
आळंदी, ता. १४ : महाराष्ट्राला सुपरिचित दाते पंचांगानुसार आज लग्नाचा मुहूर्त नाही. तरीही व्हॅलेंटाईन साजरा करायचा म्हणून अनेक प्रेमवीरांनी आळंदीत लग्न कार्य केली. शहरातील विविध मंगल कार्यालयात जवळपास १०० ते सव्वाशे लग्नकार्य आज व्हॅलेंटाईनच्या मुहूर्तावर पार पडली.
आळंदीत छोटे-मोठ्या मंगल कार्यालयातून प्रेमवीरांची लग्न अगदी कमी खर्चात आणि पाच ते सहा जणांमध्येच उरकली जातात. दरम्यान आज व्हॅलेंटाईनच्या निमित्ताने आळंदीमध्ये शंभर ते सव्वाशे लग्न पार पडल्याची चर्चा आहे. आज लग्नासाठी मुहूर्ताची तारीख नाही मात्र व्हॅलेंटाईन डे हाच मुहूर्त मानून प्रेमवीरांनी याचबरोबर ज्यांचे ठरवून लग्न जुळले त्यांनीही व्हॅलेंटाईन डे ची तारीख निवडली होती. त्यामुळे आळंदीत छोट्या-मोठ्या मंगल कार्यालयांमध्ये काही प्रमाणात लग्नाच्या वऱ्हाडींची गर्दी होती.
सध्या सोशल मीडियावर मंगल कार्यालय प्रेम वीरांच्या लग्नाचे व्हिडिओ रिलच्या माध्यमातून शेअर करत असल्याने आळंदीमध्ये प्रेमवीर लग्नासाठी येत असल्याचे चित्र आहे. नवरा-नवरी तीन साक्षीदार असले की झाले लग्न. अवघ्या दोन हजारपासून दहा हजारापर्यंतच्या अल्प किमतीत लग्नविधी पार पडत असल्याने आळंदीत संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर अनेक जणांना या लग्नाच्या माध्यमातून रोजगार मिळत असल्याचे चित्र आहे.
भटजी, वाढपी, स्वयंपाकी, लग्नासाठीचे साक्षीदार, नोटरी, वकील, कार्यालय मालक, चालक त्याचबरोबर एजंटांचा सुसंवाद शहरात सदोदित असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गल्लीबोळातील दहा बाय पंधराच्या रूममध्ये लग्न लावल्याचे चित्र दिसून येते. विशेष म्हणजे रजिस्टर मॅरेज ब्युरो नावाने लग्नाचे प्रमाणपत्रही दिले जाते.
पुरोहित गिरीश तुर्की म्हणाले, ‘‘आज लग्नाचा मुहूर्त नसल्याने आमच्याकडे लग्न लागली नाहीत. मात्र काल आणि परवा दोन दिवसांत पाच-सहा लग्नकार्य पार पडली. परीक्षांमुळे लग्न संख्या मंदावली आहे.’’
भाग्यश्री मंगल कार्यालयाचे मालक संकेत वाघमारे म्हणाले, ‘‘तरुणाईमध्ये व्हॅलेंटाईन डेची क्रेझ असल्याने आजच आमचे लग्न लागले पाहिजे असा आग्रह मुहूर्ताची तारीख नसतानाही होता. प्रेमवीर तसेच नातेवाइकांसोबत चर्चा करून ठरवलेल्या लग्नाची ही संख्या चांगली होती. आमच्या मंगल कार्यालयात आज अकरा लग्न लागली.’’
मंगल कार्यालय चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष जनक जोशी म्हणाले, ‘‘आमच्याकडे दोन प्रेम विवाह पार पडले. शहरात अन्य ठिकाणी अशाच प्रकारे ५-१० लग्न ठिकठिकाणी पार पडली.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.