आळंदीतून दुचाकीची चोरी
पुणे

आळंदी, ता. १५ : आळंदी (ता. खेड) येथील संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिर महाद्वारासमोर दुचाकी चोरीची घटना शुक्रवारी (ता. १३) घडली. याबाबत चोरट्याविरोधात आळंदी पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता. १४) गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना महाद्वार रस्त्यावरील श्रीकृष्ण मंगल कार्यालयासमोरील वाहनतळामध्ये घडली. याबाबत अभिषेक गोकूळ साळुंखे (रा. शिवणे, पुणे) यांनी फिर्याद दिली. आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिषेक साळुंखे यांनी मंगल कार्यालयासमोरील वाहनतळामध्ये त्यांची हिरो होंडा शाइन (एमएच १२, पिजे ९५३९) ही दुचाकी उभी केली होती. यावेळी ही घटना घडली. याबाबत आळंदी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.