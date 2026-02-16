आळंदी नगरपरिषदेची कर वसुली मंदावली
आळंदी, ता. १६ : आळंदी नगरपरिषदेची चालू आर्थिक वर्षातील कर वसुली फेब्रुवारी अखेरपर्यंत केवळ ४९.३० टक्के झाली असून, ११ कोटी ७१ लाखांच्या उद्दिष्टापैकी फक्त ५ कोटी ४३ लाख रुपये जमा झाले आहेत. वसुलीचा वेग मंदावल्याने आता प्रशासनाने थकबाकीदारांच्या मिळकती सील करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, नागरिकांना अभय योजना १५ मार्चपर्यंत ठेवल्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत वसुली चांगली होईल असा विश्वास नगरपरिषद प्रशासनाला आहे.
नगरपरिषद हद्दीत मागील थकबाकी ६ कोटी ३ लाख आणि चालू मागणी ५ कोटी ६८ लाख अशी एकूण ११ कोटी ७१ लाख ५० हजार रुपयांची वसुली अपेक्षित होती. मात्र, आतापर्यंत केवळ ५ कोटी ४३ लाख ३५ हजार रुपयेच पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. जानेवारीअखेर ही वसुली ४६.६२ टक्के होती. नगरपरिषद प्रशासनाकडून करांची वसुली मंद गतीने होत असल्यामुळे थकबाकीचारांचे फावत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मागील तीन वर्षांपासून वसुलीची टक्केवारी ६० ते ६८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली आहे, मात्र यंदा प्रशासनाला ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडतानाही कसरत करावी लागत आहे.
मागील तीन वर्षाचा आढावा
वर्ष...वसुली ... टक्के
२०२३ ***७ कोटी ६७ लाख ९८ हजार**६१.१३
२०२३-२४***६ कोटी ते ३० लाख २३ हजार*** ६०.३३
२०२४-२५***७ कोटी ५० लाख ७३ हजार*** ६८.१२
कर वसुलीसाठी कर विभागातील कर्मचाऱ्यांची विभागणी केली असून थकित कराच्या नोटीस नागरिकांना वाटण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला रिक्षा द्वारे जनजागृती केली जात आहे. त्यानंतरही कर भरण्यास प्रतिसाद नाही मिळाला तर मिळकत सील करण्याची कारवाई केली जाईल.
-सीमा चारभाने, प्रमुख, कर संकलन विभाग, आळंदी नगरपरिषद
सोयीची भूमिका प्रशासन घेते की काय
आळंदी नगर परिषद प्रशासन कर संकलन वसुली बाबत काहीसा हात आखडता घेत आहे. २०१९-२० मध्ये कर संकलन ५ कोटी १३ लाख ३९ हजार , २०२०-२१ मध्ये ५ कोटी ४५ लाख ५५ हजार, २०२१-२२ मध्ये पाच कोटी ४२ लाख ८६ हजार रुपयांची वसुली झाली. या वसुलीची टक्केवारी अवघ्या ५० टक्क्यांच्या आतच होती. किमान आता तरी वसुलीचे उद्दिष्ट वाढेल अशीच अपेक्षा आहे. अन्यथा नियमित कर बहाणाऱ्यांनाच दट्टा लावायचा आणि थकबाकीदारांना रान मोकळे सोडायचे असे सोयीची भूमिका प्रशासन घेते की काय असे सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत आहे.
