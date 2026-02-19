आळंदीत मंदिर परिसरात अतिक्रमणाचा विळखा
आळंदी, ता. १९ : आळंदी नगरपरिषद हद्दीतील संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिर परिसरात आणि शनी मंदिर परिसरात दुकानांचे अतिक्रमण वाढले आहे. याचबरोबर शहरातील मुख्य प्रदक्षिणा रस्ता, मरकळ रस्ता तसेच देहू फाट्यावर रस्त्यांवरील पदपथांवरील हातगाड्यांमुळे नागरिकांना चालणेही दुरापास्त झाले आहे. आळंदी नगरपरिषद अतिक्रमण कारवाई करत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या आळंदीमध्ये राज्यभरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. इंद्रायणी नदीच्या कडेला असलेल्या नगरपरिषद मालकीच्या वाहन तळ्यामध्ये गाड्या उभ्या करून शनी मंदिर मार्गे माऊलींच्या संजीवन समाधी दर्शनासाठी येतात. मात्र या मंदिर परिसरामध्ये विविध ठिकाणी दुकानदारांनी दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमण केले आहे. तसेच दुकानांच्या विक्रीस ठेवलेले खेळणी, तुळशीच्या माळा, फुले, हार रस्त्यावरच मांडल्याने भाविकांना या ठिकाणाहून चालायचे कसे? असा प्रश्न पडला आहे.
याचबरोबर दुकानदारांनी वरून प्लॅस्टिकचे आच्छादन बांधल्याने अनेकदा भाविकांच्या डोक्यालाही लागते. रस्त्यामध्ये जेमतेम दोन-तीन लोक एकावेळी चालतील अशीच अवस्था सध्या शनी मंदिर ते महाद्वार परिसरात दिसून येते. देवस्थाने काढलेल्या कमानीतील भक्तनिवास पाठीमागच्या व्यावसायिक गाळ्यांमध्येही हीच अवस्था आहे.
त्याचबरोबर पेढेवाल्यांचे अतिक्रमणही झाल्याने चालण्यासाठी रस्ता जेमतेम शिल्लक असल्याचे चित्र आहे. मंदिराच्या समोरील महाद्वारातही पथारीवाले बसलेले असतात. आजोळघर ते नगरपरिषद चौक या परिसरात बहुतांश दुकानदारांच्या पुढे रस्त्यावर पेढेवाले, पथारीवाले बसलेले असतात. पेढेवाले, पथारीवाले तेथील दुकानदारांना तीनशे रुपयांपासून पाचशे रुपयांपर्यंत भाडे देतात.
यामुळे नगरपरिषदेने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे अतिक्रमणवाले बेशिस्त बनले आहेत. हीच अवस्था देहू फाटा परिसरात झाली आहे. अनेक स्थानिकांनी व्यावसायिक गाळे काढून भाड्याने दिले, याचबरोबर गाड्यांच्या पुढेही फुटपाथवर तसेच रस्त्यावर हातगाड्यांना जागा भाड्याने देऊन रस्त्यावर अतिक्रमण केल्याचे चित्र आहे.
मरकळ रस्ता, वडगाव रस्ता, प्रदक्षिणा रस्ता या ठिकाणी पदपथावर पथारीवाल्यांचे अतिक्रमण आहे. नगरपरिषद प्रशासन तसेच नगरपरिषदेचे अतिक्रमण विभाग कोणतीच कारवाई करत नसल्याचे चित्र आहे. एखादा कर्मचारी कारवाईला गेला की चिरीमिरी घेऊन परत येतो, मात्र पथारीवाले तसेच असतात. यामुळे राज्यातीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून स्थानिकांच्या जागांचे भूसंपादन करून रस्ता रुंदीकरण शासनाने केले. रस्ता रुंदीकरणात वारकऱ्यांना संध्याकाळच्या वेळेला प्रदक्षिणा करता यावी यासाठी फुटपाथ बनवले. मात्र फुटपाथवरच अतिक्रमण लागल्याने नागरिकांनी आणि भाविकांनी, वारकऱ्यांनी प्रदक्षिणा कशी घालायची? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
यामुळे मंदिर परिसर आणि रस्त्यांवरील फुटपाथ अतिक्रमण नगरपरिषदेने हटवून चालण्यासाठी रस्ते सुलभ आणि सुकर करण्याची गरज आहे.
याबाबत नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांनी सांगितले, ‘‘मंदिर परिसरातील व्यापाऱ्यांची, दुकानदारांची नुकतेच बैठक घेतली असून त्यांना अतिक्रमणाबाबत पूर्वकल्पना दिलेली आहे. याचबरोबर काही व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत नगरपरिषद विचार विनिमय करत आहे. महाद्वारात कोणत्याही परिस्थितीत पथारीवाले बसून दिले जाणार नाहीत.’’
