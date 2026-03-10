घरगुती गॅसचा हॉटेलसाठी अवैध वापर
आळंदी, ता. १० : व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा आणि वाढत्या किमतींमुळे आळंदीतील हॉटेल व्यावसायिक व हातगाडीवाले सर्रास घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर करत आहेत. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे घरगुती ग्राहकांना मात्र सिलिंडरसाठी २१ दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असून, त्यांच्यावर टंचाईचे संकट ओढवले आहे.
इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून व्यावसायिक सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा फायदा घेत अनेक हॉटेल आणि ढाबे चालक घरगुती सिलिंडरचा साठा करत असल्याचे चित्र आहे. काही व्यावसायिकांकडे १० ते १२ घरगुती सिलिंडर आढळून येत आहेत. घरगुती गॅस स्वस्त पडत असल्याने आणि व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नसल्याने हा अवैध प्रकार वाढला आहे.
नोंदणी करूनही २१ दिवसांनंतर सिलिंडर मिळणार असल्याने सामान्य गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. दुसरीकडे, हॉटेल व्यावसायिकांना जादा मोबदल्याच्या आमिषाने सिलिंडर सहज उपलब्ध होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. नगरपरिषद आणि महसूल विभागाने याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. प्रशासनाने तातडीने भरारी पथके नेमून अशा अवैध वापराची तपासणी करावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
