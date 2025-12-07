आळे येथे १०३ प्रकल्पांचे सादरीकरण
आळेफाटा, ता. ७ : आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानराज इंग्लिश मीडियम स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज मध्ये शुक्रवारी (ता. ५) अपूर्व विज्ञान मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यात सौरऊर्जा, कृषी, कृत्रिम मानव तंत्रज्ञान व रोबोटिक्स, पर्यावरणरक्षण आदी विषयांवर विद्यार्थ्यांनी १०३ नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सादर केले.
मेळाव्याचे उद्घाटन पंचायत समितीचे माजी सदस्य व ज्ञानराज ग्रामविकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नेताजी डोके यांच्या हस्ते करण्यात आले. यातून पाचवी ते आठवी, नववी ते दहावी व अकरावी व बारावी गटातील पहिले तीन प्रकल्प तालुका विज्ञान प्रदर्शनात पाठविण्यात येणार आहेत. याप्रसंगी दीपक कुऱ्हाडे, शालेय शिक्षण समितीचे डॉ. ज्योती पवार, सुनील जाधव, ॲड. सुनील गडगे, उमेश शिंदे, भाऊसाहेब भुजबळ, अनिता गडगे, मयूर शेटे आदी उपस्थित होते. विज्ञान शिक्षक मोहन हांडे, किरण घुले, पृथ्वीराज डुंबरे, पूनम कुचेकर, माधुरी कोरडे, शोभा बामणे आदींनी या मेळाव्याचे आयोजन केले.
