आळेफाटा येथे कांद्याची विक्रमी आवक

आळेफाटा, ता. १४ : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात शुक्रवारी (ता.१३) १९ हजार ६८४ कांदा पिशव्यांची विक्रमी आवक झाली. प्रतवारी होऊन एक नंबर कांद्यास दहा किलोस १७१ रुपये बाजारभाव मिळाला आहे.
मोढयांत एक नंबर सुपर कांद्यास १४० ते १६०, दोन नंबरला १२० ते १४०, तीन नंबर गोल्टीस ९० ते ११० तर बदला कांद्यास ३० ते ८० बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नरचे सभापती संजय काळे व माजी उपसभापती प्रीतम काळे यांनी दिली.
दरम्यान, जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील आळेफाटा, वडगाव आनंद, आळे, संतवाडी, कोळवाडी, राजुरी, बोरी बुद्रुक, साळवाडी, जाधववाडी, भोरवाडी या गावांमधील बहुतेक शेतकरी कांद्याचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेत असतात. भविष्यातील कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळेल या आशेने कांदा बराखीत साचून ठेवला होता.परंतु या पिकाला गेल्या आठ महिन्यांपासून चांगला भाव मिळाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांत निराशा पसरली आहे.
बराखीत साठवून ठेवलेला कांदा सडू लागला आहे. काही ठिकाणी कांद्याला मोड येऊन पूर्णपणे सडलेला आहे. उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
