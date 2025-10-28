‘बेल्हे, जुन्नर, ओतूरमध्ये सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रे हवी’

बेल्हे, ता. २८ : जुन्नर तालुक्यातील जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील बेल्हे, जुन्नर व ओतूर या उपबाजार पेठांमध्ये शासकीय सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावे'' अशी मागणी, जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने बेल्हे येथील शेतकरी शिवाजी डुंबरे यांनी केली आहे.
जुन्नर तालुक्यात सोयाबीनचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सध्या सोयाबीनला प्रतवारीनुसार प्रती क्विंटल तीन हजार पाचशे ते चार हजार दोनशे रुपये बाजारभाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकार फक्त हमीभाव जाहीर करते, मात्र त्या हमीभावाने खरेदीची अंमलबजावणी होत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जुन्नर तालुक्यात एवढे सोयाबीन उत्पादित होत असताना, सरकारचे एकही सोयाबीन हमीभावाने खरेदी केंद्र नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. तरी सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर यांच्या अखत्यारीतील, बेल्हे, जुन्नर व ओतूर येथे सरकारी सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे, असे शेतकरी शिवाजी डुंबरे यांचे म्हणणे आहे. तरी तालुक्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांनी यात लक्ष घालून, जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वरील तीनही ठिकाणी, सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.