आंबेगावातील शेतकऱ्यांना मुंबईतील पावसाचा फटका
पारगाव, ता. २० : मुंबई शहर व उपनगरे, ठाणे शहर परिसरात मंगळवारी जोरदार पाऊस झाल्याने सर्वत्र पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळित झाले होते. सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने तरकारी माल बाजारात पडून राहिल्याने तरकारी मालाचे बाजारभाव कोसळले. त्याचा फटका आंबेगाव तालुक्यातील तरकारी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे.
आंबेगाव तालुक्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकारच्या तरकारी मालाचे उत्पादन घेतात. उत्पादित तरकारी माल मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून दररोज मुंबई शहर व उपनगरे, ठाणे शहर, नवी मुंबई परिसरात विक्रीसाठी जात असतो. मंगळवारी सकाळपासून मुंबई शहर व उपनगरे, ठाणे शहर परिसरात जोरदार पाऊस झाल्याने सर्वत्र पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळित झाले होते. सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने तरकारी मालाला उठाव नसल्याने सर्वच तरकारी मालाचे बाजारभाव कोसळले होते. त्याचा फटका आंबेगाव तालुक्यातील तरकारी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असल्याचे पोंदेवाडी येथील उपसरपंच महेंद्र पोखरकर, नीलेश पडवळ व लोणी येथील जयेश वाळुंज यांनी सांगितले.
