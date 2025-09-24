खडकवाडीतील बेपत्ता तरुण बुडाल्याची भीती
पारगाव, ता. २४ : खडकवाडी (ता. आंबेगाव) येथील मंगळवारी (ता. २३) दुपारी दोन वाजल्यापासून बेपत्ता असलेल्या नितीन नारायण सुक्रे (वय ३६) या तरुणाचे बुधवारी (ता. २४) सकाळी पोंदेवाडी येथील पाझर तलावाजवळ त्याची कपडे आढळून आल्याने तो पाण्यात बुडाला असल्याच्या भीती व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, बुधवारी सुमारे सहा तास शोध घेऊनही सुक्रे यांचा तपास न लागल्याने सायंकाळी साडेसहा वाजता अंधार पडल्यामुळे शोध कार्य थांबवण्यात आले.
खडकवाडी येथील माजी उपसरपंच एकनाथ सुक्रे यांचे पुतणे नितीन सुक्रे हे मंगळवारी सकाळी ११ वाजता योगेश सुक्रे या मित्राबरोबर मोटारसायकलवरून पारगावला गेले होते. दरम्यान, नितीन सुक्रे ज्या ठिकाणी दुचाकीवरून उतरले त्याठिकाच्या आसपास शोध घेतला जवळच असलेल्या पोंदेवाडी पाझरतलावाजवळ त्याचे कपडे, जर्किन व चप्पल सापडली, त्यामुळे योगेश सुक्रे यांनी माजी सरपंच अनिल डोके यांना घटनेची माहिती दिली. डोके यांनी सुक्रे यांचे चुलते एकनाथ सुक्रे, आई मंगल सुक्रे व पत्नी रेखा सुक्रे या सर्वांना बरोबर घेऊन पाझर तलावाजवळ येऊन सापडलेली कपडे पाहिल्यानंतर ती नितीन सुक्रे यांची असल्याची खात्री झाली. तलावात पोहण्यासाठी नितीन उतरला असावा त्यात तो बुडाला असावा या शंकेने गावातील तरुण सचिन झोडगे व हौशीराम सुक्रे यांनी पाण्यात उडी मारून शोध घेतला; परंतु पाण्याची खोली जास्त असल्याने हाती काहीच न लागल्याने अनिल डोके यांनी पारगाव कारखाना पोलिस व तहसीलदार संजय नागटिळक यांना घटनेची माहिती दिली. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक नेताजी गंधारे, तहसीलदार नागटिळक, आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रवीण देवकर, तलाठी शशांक चौदन्ते, निसर्ग साहस संस्थेचे धनंजय कोकणे व त्यांचे रेस्क्यू पथक, वाघोली येथील पुणे महानगरपालिकेचे अग्निशामक दलाचे पथक हे सर्वजण दुपारी एक वाजता घटनास्थळी येऊन होडीच्या साह्याने शोध कार्य सुरू केले; मात्र हाती काही लागले नाही. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २५) सकाळी पाणबुडी पथकाला बोलावून पुन्हा शोध घेण्यात येईल, असे अनिल डोके यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.