सुरेश खुडे यांना समाजभूषण पुरस्कार
पारगाव, ता. ७ : जारकरवाडी (ता. आंबेगाव) येथील सुरेश काशिनाथ खुडे यांना महाराष्ट्र राज्य दलित स्वयंसेवक संघ यांच्या वतीने अण्णाभाऊ साठे समाजभूषण पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला.
पुणे येथील कै. बाळासाहेब ठाकरे कलादालन सभागृहात नुकत्याच संपन्न झालेल्या महात्मा फुले स्मृतिदिन व महाराष्ट्र राज्य दलित स्वयंसेवक संघाच्या ४८व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात दलित चळवळीत काम करणाऱ्या आदर्श समाजसेवकांचा अण्णाभाऊ साठे समाजभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी तालुक्यातील मातंग समाजाचे ज्येष्ठ समाजसेवक गजानन बाबूराव राजगुरू, सुरेश काशिनाथ खुडे यांना पुरस्कार देण्यात आला.
याप्रसंगी संघाचे माजी संघ प्रमुख सोपान चव्हाण, दादा सोनवणे, जिल्हाप्रमुख प्रा. बारकू गायकवाड, प्रसिद्धी प्रमुख विश्वनाथ गायकवाड राज्याचे महिला अध्यक्षा अलका गुंजाळ, खेड, आंबेगाव जुन्नर, शिरूर महिला अध्यक्षा बायडाबाई माने, अलका शिंदे, सुनीता गायकवाड, सुनीता जाचक, कमल गायकवाड, आंबेगाव तालुका दलित स्वयंसेवक संघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप पंचरास उपस्थित होते.
