ऊस वाहतूक ट्रॅक्टरवरील गाण्यांमुळे अपघाताचा धोका
पारगाव, ता. २२ : उसाची वाहतूक करणाऱ्या काही ट्रॅक्टरच्या स्पीकरवर मोठ्या आवाजात लावलेल्या गाण्यांमुळे अपघाताच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे स्पीकरवर मोठ्या आवाजात गाणी लावणाऱ्या ट्रॅक्टरचालकांवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
सध्या सर्वत्र साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला आहे. साखर कारखान्यांच्या परिसरात असलेल्या सर्वच रस्त्यांवर ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रक, तसेच ट्रॅक्टरची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ वाढली आहे. अनेक ट्रॅक्टरचालक मोठ्या आकाराचे स्पीकर बसवून मोठ्या आवाजात गाणी लावून ट्रॅक्टर चालवत असतात. ट्रॅक्टरला उसाने भरलेल्या दोन दोन ट्रॉल्या जोडलेल्या असतात. पाठीमागून आलेल्या वाहनाचा चालक पुढे जाण्यासाठी साइड मिळावी, यासाठी हॉर्न वाजवून कंटाळून जातो. परंतु, ट्रॅक्टरच्या स्पीकरवरील मोठ्या आवाजातील गाण्यामुळे चालकाला पाठीमागून आलेल्या वाहनाच्या हॉर्नचा आवाज ऐकायला येत नाही. तो तसाच साइड न देता ट्रॅक्टर चालवत असतो. त्यामुळे अनेकदा अपघात घडत असतात. अनेक ट्रॅक्टरचालक स्पीकरवर गाणी ऐकत मोबाईलवर बोलत ट्रॅक्टर चालवत असतात. त्यामुळे पोलिसांनी अशा प्रकारे स्पीकरवर मोठ्या आवाजात गाणी लावून ट्रॅक्टर चालवणाऱ्या चालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
