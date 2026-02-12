शिरदाळे येथे तळ्यात बुडून एकाचा मृत्यू
पारगाव, ता. १२ : शिरदाळे (ता. आंबेगाव) येथील गावतळ्यात मासेमारीसाठी उतरलेल्या साहेबराव गजानन केदारी (वय ४८, रा. पहाडदरा) यांचा गुरुवारी (ता. १२) दुपारी पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. सायंकाळी चारच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह शोधण्यात यश आले.
शिरदाळे येथील गावतळ्यात मासे पकडण्यासाठी गुरुवारी साहेबराव गजानन केदारी गेले होते. त्यांना पोहता येत होते. दुपारी एकच्या सुमारास ते तळ्याच्या पाण्यात उतरले. तळ्याच्या मध्यभागी गेल्यावर ते अचानक बुडू लागले. त्यांचा मित्र पंढरीनाथ भालेराव याने आरडाओरडा केल्यावर परिसरातील नागरिक धावून आले; परंतु तोपर्यंत केदारी बुडाले होते. घटनेची माहिती समजताच पारगाव कारखाना पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे हे पथकासह घटनास्थळी पोचले. तसेच गावातील उपसरपंच बिपिन चौधरी, माजी उपसरपंच मयूर सरडे, गणेश तांबे, हनुमंत तांबे, पोलिस पाटील कल्पना चौधरी, नीलेश भालेराव, गणपत भंडारकर घटनास्थळी पोहचले. त्याचबरोबर रुग्णवाहिका चालक संदीप घुले, प्रवीण दिलीप चव्हाण ( स्थानिक मच्छीमार, पारगाव), साहेबराव केदारी, कैलास पडवळ, सचिन तांबे, विलास पडवळ यांनी पाण्यात गळ टाकून शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. सायंकाळी चारच्या सुमारास साहेबराव केदारी यांचा मृतदेह हाती लागला. साहेबराव केदारी यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी , मुलगा व एक विवाहित मुलगी असा परिवार आहे.
