आता सावरायच कसं?

vedanta Foxconn : सरकारची अजून हळदही उतरली नाही, मग...रामदास कदमांनी विरोधकांना फटकारले

राज्यात वेदांता-फोक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पावरु घमासान माजले आहे. हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत आहे. दरम्यान, शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी विरोधकांना फटकारलं आहे. (Ramdas Kadam Replied To Aditya Thackeray On Vedanta All