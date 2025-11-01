पोलिस असल्याचे सांगून ५३ लाखांची फसवणूक
आपटाळे, ता. १ : धामणखेल (ता. जुन्नर) येथील नवनाथ चिंत्तू रघतवान (वय ६३) यांना पोलिस असल्याचे सांगत, ‘तुमच्या खात्यात पैसे जमा झाले असून, देशद्रोही आहे,’ असे सांगत ९ ते १३ ऑक्टोबर या कालावधीत लाखो रुपयांना गंडा घालत फसवणूक केली. याबाबत जुन्नर पोलिस ठाण्यात कट्टा कोंडलो राव (पूर्ण पत्ता माहीत नाही) यांसह अकज्योती ट्रान्सपोर्टिंग लॉजिस्टक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने बँक खाते वापर करणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती जुन्नरचे पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.
धामणखेल येथील नवनाथ रघतवान यांना आरोपी यांनी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे फोन करून पोलिस असल्याचे सांगत, तुमच्या खात्यात दोन कोटी रुपये जमा झाले आहेत, तुम्ही देशद्रोहीसारखे गुन्हे केले आहेत. तुम्हाला यामधून वाचायचे असेल तर आम्हाला पैसे पाठवावे लागतील,’ असे सांगितले. या प्रकारामुळे भयभीत झालेल्या रघतवान यांनी आरोपीच्या अकज्योती ट्रान्सपोर्टिंग लॉजिस्टक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने असलेल्या बँकेच्या खात्यावर ४१ लाख २० हजार रुपये रक्कम पाठवली. यासोबतच आरोपी कट्टा कोंडोलो राव याच्या नावाने १२ लाख ५० हजार रुपये आरटीजीएस केली. अशी एकूण ५३ लाख ७० हजार रक्कम फिर्यादी यांनी आरोपीच्या खात्यावर पाठवली. त्यानंतर फिर्यादी यांना आपली फसवणूक झाल्याचे समजल्यानंतर जुन्नर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.