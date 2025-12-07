गिरीजात्मजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची रांग
जुन्नर, ता. ७ : संकष्टी चतुर्थीनिमित्ता श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथे गिरीजात्मजाचे हजारो भाविकांनी दर्शनासाठी रांग लावली होती. सध्या सहलींचा हंगाम सुरू असल्याने व त्यातच संकष्टी चतुर्थी रविवारी (ता.७) आल्याने भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती.
श्री गिरीजात्मजाच्या मूर्तीस व मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. देवस्थानचे वतीने पहाटे साडे पाच वाजता देवस्थानचे विश्वस्त सदाशिव ताम्हाणे यांच्या हस्ते अभिषेक व महापूजा करण्यात आली. देवाचे नैवेद्याकरीता गोळेगाव येथील नामदेव कोकणे, संदेश लोखंडे व मयूर सरजिने यांजकडून प्रसाद देण्यात आला.
यावेळी विविध धार्मिक विधी करण्यात आले. गणरायाची महाआरती घेण्यात आली. सायंकाळी श्री मुक्ताई प्रासादिक भजनी मंडळ, शिवेचीवाडी यांच्या सुश्राव्य संगीत भजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. पर्यटक व भाविकांची संख्या वाढल्याने दर्शन सुलभ होण्यासाठी ट्रस्टच्या वतीने गर्दीचे योग्य नियोजन करण्यात आले होते.
जालिंदर शेटे यांच्या वतीने भाविकांकरिता महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. शेकडो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला.
