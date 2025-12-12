विद्यार्थिनीला पळवण्याचा जुन्नरमध्ये उधळला प्रयत्न
जुन्नर, ता. १२ : जुन्नर शहरातील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत महिलेचा वेश परिधान करून एका विद्यार्थिनीला अमिष दाखवून फूस लावून पळवून नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. १२) गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी रमेश रामदास सुपे (वय २६, रा. भिवाडे बुद्रुक, ता. जुन्नर) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेची फिर्याद शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांनी दिली असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.
जुन्नर शहरातील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शुक्रवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास रमेश सुपे हा शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ महिलेची वेशभूषा करून एका विद्यार्थिनीची चौकशी करत होता. शाळेतील एका कर्मचाऱ्याने हा प्रकार पाहिल्यानंतर इतर कर्मचाऱ्यांनी त्यास हटकले व सुपे यास मुख्याध्यापकांच्या कक्षात बोलावून घेतले. यावेळी त्याची चौकशी केली असता तो उडवाउडवीची उत्तरे देत होता. यावेळी मुख्याध्यापक यांनी अधिक चौकशी केली असता त्याने संबंधित विद्यार्थिनीला भेटण्यासाठी आलो असल्याचे मान्य केले. त्याच्याविरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्याला जुन्नर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.