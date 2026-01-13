जुन्नरमध्ये आजी- माजी आमदारांचा लागणार कस
मीननाथ पानसरे : सकाळ वृत्तसेवा
जुन्नर, ता. १३ : जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या काही गटांमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने उमेदवारी देताना नाराज उमेदवारांचा उपद्रव होऊ नये, यासाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांकडून ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. बंडाळी होऊ नये यासाठी सर्वच उमेदवारांना प्रचार करण्याचे सांगण्यात आले आहे. आमदार शरद सोनवणे व माजी आमदार अतुल बेनके यांच्या राजकीय डावपेचांचा या निवडणुकीत कस लागणार आहे.
बहुतांशी सर्वच गटांमध्ये इच्छुक उमेदवारांनी प्रचाराची मोहीम सुरू केली होती; मात्र आता निवडणुकीची तारीख स्पष्ट झाल्याने प्रचाराला वेग येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जोरदार ‘सोशल वॉर’ देखील पाहावयास मिळत आहे. तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व दोन्ही शिवसेना एकत्रित निवडणूक लढणार असल्याची कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे. तर सलग चौथ्यांदा भाजपच्या नेत्या आशा बुचके या जिल्हा परिषद निवडणूक लढवत आहेत. बुचके या सावरगाव कुसूर गटातून निवडणूक लढवत असून या गटात दिग्गज उमेदवार असल्याने या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जुन्नर तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे एकूण आठ गट, तर पंचायत समितीचे सोळा गण आहेत. यामध्ये बारव- पाडळी, उदापूर- डिंगोरे, ओतूर- धालेवाडीतर्फे हवेली, आळे- पिंपळवंडी, बेल्हे- राजुरी, बोरी बुद्रुक- खोडद, नारायणगाव-वारूळवाडी, सावरगाव-कुसूर या गटांचा समावेश आहे. गत निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा गटाची संख्या एकने वाढली आहे. या आठ गटांपैकी सहा गटांमध्ये महिला आरक्षण असून, दोन गटांना सर्वसाधारण आरक्षण आहे. बारव-पाडळी व उदापूर-डिंगोरे हे गट अनुसूचित जमाती महिलांसाठी राखीव आल्याने चक्क काही शिक्षक हे आपल्या पत्नीला या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणार असल्याची चर्चा आहे.
पक्षीय बलाबल (सन २०१७)
जिल्हा परिषद- राष्ट्रवादी काँग्रेस- ४, शिवसेना- ३
