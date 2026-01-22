जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषदेचे सर्व अर्ज वैध
जुन्नर, ता. २२ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जांची छाननीत जुन्नर तालुका पंचायत समिती गणातील चार उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आले असून, जिल्हा परिषदेच्या आठ गटातील उमेदवारांमध्ये एकही उमेदवाराचा अर्ज अवैध ठरला नाही, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. स्वप्नील मोरे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सुनील शेळके यांनी दिली.
जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या कार्यालयात छाननी प्रक्रिया पार पडली. छाननी प्रक्रिया सुरू असताना पंचायत समितीच्या आवारात सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. पंचायत समितीच्या उदापूर गणातून अपक्ष उमेदवार पुष्पा संजय मेमाणे यांचा अर्ज अवैध ठरला असून, भाजपच्या तब्बल तीन उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले आहेत. यामध्ये डिंगोरे गणातील पूनम विक्रम बटवाल, खोडद गणातून धनश्री पवन मिसाळ, नारायणगाव गणातून प्रतीक्षा विशाल शेलार यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्यात आले.
तालुक्यात खरी लढत राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष विरुद्ध शिवसेना, अशीच लढत होणार असल्याची चर्चा आहे. सावरगाव- कुसुर गटात मात्र चौरंगी लढत होणार असल्याने या लढतीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्रित निवडणूक लढत असून, आठ गटांपैकी सात गटांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, तर सावरगाव- कुसुर या एका गटात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा उमेदवार निवडणूक लढवत आहे. दुसरीकडे शिवसेनेने सर्व आठ गटांमध्ये उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. भाजप ८, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ३, काँग्रेस १ तर १० अपक्ष, असे एकूण ३८ उमेदवारांचे अर्ज वैध झाले आहेत.
पंचायत समितीच्या एकूण सोळा गणांमध्ये शिवसेनेचे १७, राष्ट्रवादीचे १४, भाजपचे १०, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ३, काँग्रेसचे ३, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना १, बहुजन समाजवादी पक्षाचे १ व अपक्ष २१, असे एकूण ७० उमेदवारांचे अर्ज वैध झाले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.