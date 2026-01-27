जुन्नरला उमेदवारीवरून राजीनामा नाट्य
जुन्नर, ता. २७ : जुन्नर तालुक्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज माघारी घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची शेवटच्या क्षणापर्यंत धावपळ सुरू होती. तालुक्यात काही ठिकाणी सर्वपक्षीय नेत्यांना उमेदवारांनी केलेली बंडखोरी शमविण्यात यश आले. तर, काही ठिकाणी मात्र बंडखोर उमेदवार गळाला लागले नसल्याचे चित्र आहे.
जुन्नर तालुक्यात एकूण आठ जिल्हा परिषद गटांसाठी चौदा उमेदवारांनी तर पंचायत समितीच्या सोळा जागांसाठी एकूण वीस उमेदवारांनी शेवटच्या दिवशी अर्ज माघारी घेतले. एकूणच जिल्हा परिषदेसाठी आठ जागांकरिता २४, तर पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी ४८ उमेदवार रिंगणात आहेत.
जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये काही गटांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांची आघाडी, तर शिवसेना, भाजप, मनसे व अपक्ष उमेदवारांच्या रंगतदार लढती होणार आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना यांच्यातच चुरशीची लढत पाहावयास मिळणार आहे. भाजपने आठपैकी पाच जागांवरील उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सत्तेवर असलेला भाजप तालुक्यात केवळ तीन जिल्हा परिषद गट व पाच पंचायत समितीच्या गणांमध्ये निवडणूक लढवत आहे. तर, काँग्रेस एकही जिल्हा परिषद गटात निवडणूक लढवत नाही. पंचायत समितीसाठी केवळ तीन जागा लढविणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांनी बोरी बुद्रुक- खोडद गटातून कुटुंबातील सदस्याला उमेदवारी न मिळाल्यामुळे पक्षाच्या तालुकाध्यक्षपदाचा राजीनामा जिल्हाध्यक्षांकडे पाठविला आहे.
तालुक्यात सर्वाधिक लक्षवेधी लढत ही सावरगाव- कुसुर गटात होण्याची शक्यता आहे. या गटातून जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या भाजपच्या आशा बुचके या सलग पाचव्यांदा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. त्यांच्यासमोर गुलाब पारखे, संतोष चव्हाण यांचे तगडे आव्हान आहे. आळे- पिंपळवंडी गटातून शिवसेना शिंदेने ऐनवेळी मंगेश काकडे यांना उमेदवारी दिली. मयूर पवार यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करून निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले होते. पवार यांनी युवा कार्यकर्त्यांच्या जोरावर जोरदार शक्ती प्रदर्शन केले होते. मात्र त्यांनी अर्ज माघारी घेतल्याने या गटात राष्ट्रवादीचे विजय कुऱ्हाडे आणि शिवसेनेचे मंगेश काकडे यांच्यात खरी लढत होणार आहे. मागील निवडणुकीत काकडे यांचा शरद लेंडे यांनी अवघ्या एका मताने पराभव केला होता.
बेल्हे- राजुरी गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांच्यात सरळ लढत होत आहे. राष्ट्रवादीकडून माजी जिल्हा परिषद सदस्या स्नेहल शेळके; तर शिवसेनेकडून स्मिता कणसे रिंगणात आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुकाप्रमुख ज्ञानेश्वर खंडागळे यांनी ऐन निवडणुकीच्या काळात शिवसेना शिंदे पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या पत्नी जयश्री खंडागळे या बोरी बुद्रुक- खोडद या गटातून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कल्पना काळे व अपक्ष उमेदवार कविता पवार यांचे आव्हान आहे. नारायणगावचे माजी सरपंच आणि शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख योगेश पाटे यांच्या पत्नी नेहा पाटे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालिका प्रियंका शेळके यांच्यात लढत होणार आहे.
डिंगोरे- उदापूर गटातून राष्ट्रवादीच्या सोनाबाई दाभाडे, शिवसेना शिंदे पक्षाच्या सिंधू गारे, भाजपच्या स्नेहल मेमाणे, तर अपक्ष वर्षा साबळे यांच्यात; तर ओतूर- धालेवाडीतर्फे हवेली या गटात राष्ट्रवादीच्या छाया तांबे, शिवसेना शिंदे पक्षाच्या अक्षदा मांडे व मनसेच्या प्रांजल भाटे यांच्यात लढत होत आहे.
बारव- पाडळी गटामध्ये उमेदवारीवरून मोठे राजकीय नाट्य झाले. या गटातून माजी जिल्हा परिषद सदस्य देवराम लांडे यांच्या सुनबाई मोनाली लांडे यांच्या उमेदवारीला राष्ट्रवादीच्या बहुतांशी कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र, लांडे यांनाच उमेदवारी मिळत असल्याचे लक्षात आल्यावर या गटातील बहुतांश कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाला रामराम ठोकत शिवसेना शिंदे पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि उमेदवारी मिळवली. मात्र, शिवसेनेकडून पूर्वीच जाहीर केलेल्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या अपक्ष उमेदवार सुमन लांडे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. मात्र, पंचायत समितीच्या संगीता कारभळ व वंदना डोळस या दोन्ही उमेदवारांची नाराजी शमविण्यात शिवसेनेच्या नेत्यांना यश आले नाही.
