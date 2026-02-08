जुन्नरमध्ये ३२ टेबलची व्यवस्था
जुन्नर, ता. ८ : जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रशासनाची मतमोजणीची तयारी पूर्ण झाली असून एका गटासाठी चार असे एकूण ३२ टेबलांवर ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. स्वप्नील मोरे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सुनील शेळके यांनी दिली.
डॉ. मोरे व डॉ. शेळके यांनी सांगितले की, श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथील भक्त निवास क्रमांक दोन या ठिकाणी सकाळी दहा वाजता मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या आठ व पंचायत समितीच्या १६ गणांसाठी एकाच वेळी मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. गटातील मतदान केंद्राच्या संख्येवरून किमान दहा तर जास्तीत जास्त पंधरा फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी पूर्ण होणार आहे. तर टपाली मतदानाच्या मोजणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटासाठी एक टेबल टपाली मतमोजणीसाठी ठेवण्यात आला आहे. मतमोजणीसाठी प्रशासनाकडून सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. या मतमोजणीसाठी २०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष मतमोजणी प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रविवारी (ता. ८) लेण्याद्री येथे प्रशिक्षण देण्यात आले. तर कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होऊ नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने देखील चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असल्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील यांनी सांगितले. मतमोजणी कक्षात उमेदवार, प्रतिनिधी यांना मोबाईल, लॅपटॉप तसेच अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नेण्यास निवडणूक आयोगाकडून प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मतमोजणी सुरू असताना तसेच संपल्यानंतर उमेदवार तसेच कार्यकर्त्यांकडून कायदा व सुव्यवस्था भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन डॉ. मोरे व डॉ शेळके यांनी केले.
