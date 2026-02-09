जुन्नरमधील गटांवर आघाडीचा डंका
जुन्नर, ता. ९ : जुन्नर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या आठ पैकी पाच गटांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने वर्चस्व मिळवले तर शिवसेना पक्षाने तीन जागांवर विजय मिळविल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले.
जुन्नर तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद गटांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या एकूण आठ गटांमध्ये चार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस, तीन गट शिवसेना, एक गट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट असे पक्षीय बलाबल राहिले. तर पंचायत समितीच्या १६ गणांपैकी शिवसेनेचे आठ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे एक तर भाजपचा एक उमेदवार विजयी झाले आहे. या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट व आरपीआय यांची आघाडी विरुद्ध शिवसेना यांच्यात मुख्य लढती झाल्या. आमदार शरद सोनवणे व माजी आमदार अतुल बेनके यांच्या दृष्टीने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात होती. बेनके यांना सर्वाधिक गट ताब्यात ठेवण्यात यश आले तर सोनवणे यांना पंचायत समितीच्या सर्वाधिक आठ जागा मिळवण्यात यश मिळाले.
मागील २०१७ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यातून बेल्हे राजुरी व आळे पिंपळवंडी हे गट निसटले तर शिवसेनेने तांबे बारव गट गमावल्याचे चित्र आहे. तर या निवडणुकीत नव्याने तयार झालेल्या खोडद बोरी बुद्रुक हा गट राष्ट्रवादी काँग्रेसला राखण्यात यश आले. दरम्यान, श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथील भक्त निवास क्रमांक दोन येथे सकाळी १० वाजता निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. स्वप्नील मोरे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सुनील शेळके यांच्या उपस्थितीमध्ये मतमोजणीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. सर्व गटांची मतमोजणी एकाचवेळी सुरू करण्यात आली. प्रत्येक गटासाठी चार असे आठ गट व १६ गणांसाठी एकूण ३२ टेबलांवर मतमोजणी प्रकिया पार पडली. तर टपाली मतदानासाठी आठ टेबल ठेवण्यात आले होते. दुपारी पाऊण वाजेपर्यंत सर्व गटांची मतमोजणी पूर्ण झाली. सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची गर्दी मतमोजणी केंद्रावर जमण्यास सुरुवात झाली होती. उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मतमोजणी केंद्रापासून जवळपास २०० मीटर पेक्षा अधिक अंतरावर कार्यकर्त्यांना थोपविण्यात आले होते. मतमोजणी कक्षात उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी यांना प्रवेश देण्यात आला होता. मतमोजणी सुरू होताच प्रत्येक फेरीगणिक उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढत होती. तर मतमोजणी कक्षातून विजयी उमेदवारांची घोषणा करताच कार्यकर्त्यांच्या जल्लोषाला उधाण येत होते. भंडारा व गुलालाची उधळण करत, आपल्या पक्षाच्या झेंडे आकाशात फिरवत कार्यकर्ते विजयाचा जल्लोष साजरा करत होते. विजयी उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून निघाला होता. तर काही विजयी उमेदवारांनी दंड थोपटत जल्लोष साजरा केला. लेण्याद्री पायथ्यापासून ते मतमोजणी केंद्र या परिसरात वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली होती; मात्र कार्यकर्त्यांची गर्दी मोठ्या प्रमाणावर असल्याने वाहनांची लांबच लांब रांग लागल्याने वाहतूक कोंडी झाली. पोलिस प्रशासनाकडून तत्काळ वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. मतमोजणीची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मोरे व डॉ. शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवासी नायब तहसीलदार अनंता गवारी, गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे, लक्ष्मण झांजे, अनिल थोरवडे, दीपक मडके, शीतल गर्जे, योगिता पिंगळे, रोहिदास सुपे, मल्लापा डहाने, रमेश जंगले यांसह सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी कामकाज पाहिले.
पक्षीय बलाबल २०१७
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ०४
शिवसेना : ०३
पक्षीय बलाबल २०२६
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ०४
शिवसेना : ०३
शिवसेना (ठाकरे) : ०१
