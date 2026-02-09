जुन्नरमधील गटांमध्ये आघाडीचे वर्चस्व
जुन्नर, ता. ९ : जिल्हा परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या निकालामध्ये तालुक्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या मातब्बर उमेदवारांचे अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे भवितव्य पणाला लागले होते. त्यामुळे आजच्या या मतमोजणीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, गटातील आठ पैकी शिवसेनेचे तीन तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, आरपीआय (आठवले गट) आघाडीचे पाच उमेदवार विजयी झाल्याने गटांमध्ये आघाडीचेच वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सावरगाव-कुसूर या गटात सलग चारवेळा जिल्हा परिषद सदस्य राहिलेल्या आशा बुचके यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांना माजी जिल्हा परिषद सदस्य गुलाब पारखे यांनी पराभूत केले. पारखे हे १९१५ मतांनी विजयी झाले. संतोष चव्हाण यांना ८५५८ तर बुचके यांना तिसऱ्या क्रमांकाची ६६२२ एवढी मते मिळाली. तांबे-बारव गटातून जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्या सूनबाई मोनाली लांडे यांचा विजय झाला. लांडे यांनी शिवसेनेच्या सुनीता बोऱ्हाडे यांचा १८०७ मतांनी पराभव केला. लांडे यांना पराभूत करण्यासाठी आदिवासी भागातील सर्वच पुढारी एकवटले होते; मात्र सर्वसामान्य जनता पाठीशी असल्याने विजय सुकर झाल्याचे विजयानंतर लांडे यांनी सांगितले.
नारायणगाव-वारूळवाडी गटातून नारायणगावचे माजी सरपंच योगेश पाटे यांच्या पत्नी नेहा पाटे या विजयी झाल्या त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालिका प्रियांका शेळके यांचा तब्बल ७२५१ मतांनी पराभव केला. आळे-पिंपळवंडी गटातून गतनिवडणुकीत अवघ्या एका मताने पराभव झालेले मंगेश काकडे या निवडणुकीत विक्रमी मताधिक्यांनी विजयी झाले. काकडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजय कुऱ्हाडे यांचा तब्बल सात हजारांपेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला.
राजुरी-बेल्हे गटातून माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्नेहल शेळके यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. शिवसेनेच्या स्मिता कणसे यांनी शेळके यांचा साडेचार हजारांपेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला. बोरी बुद्रुक-खोडद गटातून शिवसेनेचे नेते ज्ञानेश्वर खंडागळे यांच्या पत्नी जयश्री खंडागळे व अपक्ष उमेदवार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांच्या सूनबाई कविता पवार या दोन्ही उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या दोन्ही उमेदवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कल्पना काळे यांनी पराभव केला. काळे या १६३१ मतांनी विजयी झाल्या.
