किल्ले शिवनेरी परिसरात आढळला मृतदेह
जुन्नर, ता. ९ ः जुन्नर तालुक्यातील किल्ले शिवनेरी येथे अंबरखाना परिसरात आज एका तरुणाचा मृतदेह सापडला. या तरुणाने आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मंगेश भारत सोनवणे (वय ४३, रा. शिवसारा बिल्डिंग, संभाजीनगर, ता. पारनेर जि. अहिल्यानगर) असे या घटनेमध्ये मृत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेची फिर्याद अनिल मोहन कोचरे यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली.
फिर्यादी हे बंदोबस्ताच्या कर्तव्यावर असताना त्यांचे सहकारी पांडुरंग भालचीम यांनी रविवार (ता. ८) पासून एक दुचाकी पार्किंगमध्ये असल्याचे फोनद्वारे कळविले. यावेळी फिर्यादींनी किल्ल्यावरील अंबरखाना परिसरात शोधाशोध केली असता सकाळी पावणे आठच्या सुमारास दरीत दोन झाडांच्या मधोमध एक माणूस पडलेला असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. यानंतर जुन्नर पोलिसांनी रेस्क्यू टीमच्या मदतीने हा मृतदेह बाहेर काढला. या मृताच्या खिशातील पाकिटामध्ये असलेल्या वाहन परवान्यावरून त्याची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले.
