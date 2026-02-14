शिवाई देवी यात्रा कमिटीच्या बैठकीत गोंधळ
जुन्नर, ता. १४ : गेल्या अनेक महिन्यांपासून जुन्नर शहरातील बहुचर्चित ठरलेल्या शिवाई देवी यात्रा कमिटीच्या आर्थिक हिशोबाबत शनिवारी (ता. १४) आयोजित केलेल्या गावबैठकीमध्ये जोरदार गोंधळ उडाला.
जुन्नर शहर शिवाई देवी यात्रा कमिटीच्या आर्थिक हिशोबामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा आरोप नगरसेवक अनिल रोकडे यांनी काही महिन्यांपूर्वी केला होता. याबाबत जुन्नरकर नागरिकांना यात्रेचा खरा हिशोब व अन्य महत्त्वाच्या विषयांबाबत चर्चा करण्याकरिता शहरातील धान्य बाजार परिसरातील सार्वजनिक ठिकाणी श्री शिवाई देवी यात्रा बचाव समिती आणि जुन्नरकर सजग नागरिकांच्या वतीने गाव बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला शहरातील सर्व नागरिकांना निमंत्रित केले होते. यावेळी झालेल्या बैठकीदरम्यान एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होऊन जोरदार आरडाओरडा, गोंधळ, व्यक्तिगत हेवेदावे, हमरीतुमरी यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याने ऐनवेळी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तामध्ये ही बैठक पार पाडण्यात आली.
यात्रा कमिटीचे माजी अध्यक्ष व नगरसेवक अनिल रोकडे यांनी शिवाई देवी यात्रेच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत वारंवार आवाज उठविला होता. यात्रा कमिटी मांडत असलेल्या हिशोबाचा लेखाजोखाची मागणी रोकडे यांच्याकडून करण्यात आली होती. या हिशोबाबाबत त्यांनी उपोषणाचा इशारा देखील दिला होता, मात्र गावातील काही ज्येष्ठांनी मध्यस्थी करून हे उपोषण स्थगित करून हिशोबाची बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, पंधरा दिवसांपूर्वी नगरसेवक रोकडे यांनी जुन्नर शहरातील नागरिकांना माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी शिवाई देवी यात्रा कमिटीचे विद्यमान अध्यक्ष अंबर परदेशी यांनी हा हिशोब सार्वजनिक ठिकाणी गाव बैठकीत देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार ही बैठक आयोजित केली होती. नगरसेवक रोकडे यांच्या म्हणण्यानुसार, यात्रा कमिटीचा सुमारे ९३ लाख रुपयांचा हिशोब असून, त्याचा हिशोब ते मागत होते, परंतु शिवाई देवी सेवा संस्थेचे श्याम खोत व अंबर परदेशी यांनी गाव बैठकीत ६६ लाख ८४ हजार रुपयांचा हिशोब सादर केला. त्यामुळे बैठकीमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला.
दरम्यान, तक्रारदार अनिल रोकडे यांनी जुन्नरमधील काही नागरिकांचा समावेश असलेली शिवाई देवी यात्रा कमिटी नव्याने स्थापना केली होती. याबाबत शहरातील नागरिकांना विश्वासात घेऊन कमिटी स्थापन का केली नाही? असा सवाल उपस्थित नागरिकांकडून विचारण्यात आला. तसेच, गेली पंचवीस वर्ष कार्यरत असलेल्या जुन्नर शहर शिवाई देवी यात्रा कमिटीच्या अध्यक्षपदी अंबर परदेशी यांची निवड कोणालाही विश्वासात न घेता करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी नागरिकांनी केला. या प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी शहरातील अकरा नागरिकांची कमिटी बैठकीमध्ये निवडण्यात आली. या कमिटीने साधकबाधक चर्चा करून यात्रेचा लेखाजोखा व इतर बाबींचा खुलासा येत्या आठ दिवसांत शहरातील नागरिकांसमोर सादर करावा, असे या गाव बैठकीत एकमताने ठरले.
प्रतिज्ञापत्राबाबत विचारणा
शिवाई देवी यात्रेमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शर्मा नावाची व्यक्ती आकाश पाळणे व इतर मनोरंजनाची साहित्य घेऊन व्यवसाय करतात. हा व्यक्ती मोठ्या रकमेची देणगी देतो. याची रक्कम यात्रेच्या हिशोबात दर्शवली जात नाही, असा आरोप रोकडे व शहरवासियांनी यावेळी केला. तसेच, शर्मा याने यात्रा कमिटीला आत्तापर्यंत किती मोठ्या रक्कम दिल्या त्याचे प्रतिज्ञापत्र करून दिले आहे. मात्र, आजच्या गाव बैठकीमध्ये चर्चा होत असताना हे प्रतिज्ञापत्र खोटे आहे, असे काहीनी सांगून खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या शर्मा विरोधात गुन्हा दाखल का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा देखील केली गेली.
