जुन्नर शहरात शिवभक्तांची रेलचेल
जुन्नर, ता. १७ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती सोहळ्यानिमित्ताने शिवजन्मभूमी असलेल्या किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी वसलेल्या जुन्नर शहरामध्ये भगवामय वातावरण निर्माण झाले आहे. यंदाच्या वर्षी शिवजयंती निमित्ताने तीन दिवसीय भव्य हिंदवी स्वराज्य महोत्सव आयोजित करण्यात आला असल्याने मंगळवारपासूनच (ता.१७) शिवभक्तांची रेलचेल जुन्नर शहरात वाढली आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून छत्रपती शिवरायांना मानवंदना देण्यासाठी येणाऱ्या शिवभक्तांच्या स्वागतासाठी आमदार शरद सोनवणे यांच्या संकल्पनेतून शहरात आकर्षक भव्य वेस उभारण्यात आल्या आहेत. या आकर्षक वेश शिवभक्तांचे लक्ष वेधत आहेत. जुन्नर शहरात प्रवेश केल्यानंतर एस टी बसस्थानकासमोर तुळजाभवानी मातेची प्रतिकृती असणारी वेश तर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौकात जुन्नर आपटाळे रस्त्यावर महाराजांच्या पुतळ्याच्या पाठीमागील बाजूस भव्य ऐतिहासिक धाटणीची वेश उभारण्यात आली आहे. या वेशींचे आलेल्या शिवभक्तांकडून कौतुक केले जात आहे.
