जुन्नरमध्ये रंगले ‘द फोक आख्यान’
जुन्नर ता. १८ ः जुन्नर येथे किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी आयोजित करण्यात आलेल्या हिंदवी स्वराज्य महोत्सवानिमित्त ‘द फोक आख्यान’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. छत्रपती शिवरायांच्या गौरवशाली इतिहासाचा जागर करत या सांस्कृतिक कार्यक्रमाने उपस्थित हजारो प्रेक्षकांची मने जिंकली.
शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पर्यटन विभागाकडून तीन दिवसीय हिंदवी स्वराज्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन तालुक्याचे आमदार शरद सोनवणे यांच्या हस्ते मंगळवारी (ता. १७) करण्यात आले. शहरातील शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालयाच्या मैदानावर या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवाचा प्रारंभ हा महाराष्ट्रातील पारंपरिक लोककला, पोवाडा, भारुड आणि लावणीचा वारसा आधुनिक स्वरूपात सादरीकरण करणाऱ्या ‘द फोक आख्यान’ या अत्यंत लोकप्रिय मराठी संगीत कार्यक्रमाने करण्यात आला.
या कार्यक्रमासाठी तालुक्यातील, तसेच जिल्ह्याच्या अन्य भागातून जवळपास २५ हजारांहून अधिक प्रेक्षकांनी गर्दी केली होती. कार्यक्रमाच्या सादरीकरणाने उपस्थित प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. तसेच, काही गाण्यांवर चक्क आमदार सोनवणे यांच्यासह उपस्थित नागरिकांनी देखील ठेका धरला. यावेळी महिला बचत गटाच्या जवळपास १२०हून अधिक व्यावसायिकांचे स्टॉल लावण्यात आले आहेत.
यावेळी आमदार शरद सोनवणे यांच्या हस्ते कलाशिक्षक प्रदीप सूर्यवंशी, गणेश शिंदे व डॉ. मंजित देशमुख यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाप्रसंगी बाजारसमितीचे संचालक संतोष चव्हाण, नगरसेविका अलका फुलपगार, पंचायत समिती सदस्य संजय वऱ्हाडी, नगरपरिषदेचे गटनेते विक्रम परदेशी, नगरसेवक नरेंद्र तांबोळी, ॲड. समीर पुरवंत, मंदार बुट्टे पाटील, अंजली शिंदे, राजश्री खोंड, सचिन वाळुंज, दर्शन फुलपगार यांसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
