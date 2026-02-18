शिवनेरीवर आज मराठा सेवा संघाची अभिवादन सभा अभिवादन सभा
जुन्नर, ता. १८ : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३९६ व्या जयंती सोहळ्याच्या निमित्ताने गुरुवारी (ता. १८) मराठा सेवा संघाच्या वतीने किल्ले शिवनेरी येथे सकाळी पावणे दहा वाजता अभिवादन सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभिवादन सभेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार शरद सोनवणे हे राज्यातील शिवभक्तांना संबोधित करणार असल्याची माहिती मराठा सेवा संघाचे तालुकाध्यक्ष गणेश महाबरे व माजी अध्यक्ष ऑड राजेंद्र बुट्टे पाटील यांनी दिली.
मराठा सेवा संघ १९९६ पासून १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती साजरी करत आहे. या दिवशीच शासकीय पद्धतीने शिवजयंती साजरी व्हावी यासाठी मराठा सेवा संघाने शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारने २००० पासून दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला शासकीय पद्धतीने शिवजयंती साजरी करण्यास सुरुवात केली. त्या वर्षीपासून राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री गण हे किल्ले शिवनेरीवर येऊन मराठा सेवा संघाच्या अभिवादन सभेत राज्यातील जनतेला शिवजयंती निमित्त शुभेच्छापर संदेश देतात. सभेवेळी मान्यवरांच्या हस्ते शिवनेर भूषण पुरस्कार वितरण करण्यात येणार आहे.
