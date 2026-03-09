खामगाव वनक्षेत्रात आग लावणारे आणखी तिघे गजाआड
जुन्नर, ता. ९: खामगाव (ता. जुन्नर) येथील शासकीय राखीव वनात आग लावणाऱ्या टोळीतील अन्य तीन जणांना जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले आहे. अक्षय खंडागळे, साईनाथ खंडागळे आणि एका अल्पवयीन आरोपीला सलग दुसऱ्या दिवशी राबविलेल्या शोध मोहिमेनंतर अटक करण्यात आली. न्यायालयाने अक्षय आणि साईनाथ या दोघांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
खामगाव येथील वनकक्ष क्र. ८४ मध्ये मांगणेवाडी येथील या आरोपींनी आग लावली होती. या आगीत मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा आणि वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट झाले. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी वनपाल कृष्णा दिघे, वनरक्षक स्वरूप रेंगडे, कीर्ती चिचमलकर व कर्मचाऱ्यांनी मोहीम राबविली होती. वन्यजीव संपदेला हानी पोहोचवणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा वनविभागाने दिला आहे.
