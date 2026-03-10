जुन्नरमधील अतिक्रमणांवर नगरपरिषदेकडून कारवाई

जुन्नर, ता. १० : जुन्नर नगरपरिषदेच्या हद्दीतील पणसुंबा पेठेजवळील कसाई वाडा येथील दोन ठिकाणी मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी चारच्या सुमारास नगरपरिषद प्रशासनाकडून अतिक्रमण विरोधी कारवाई करण्यात आली.
पणसुंबा पेठ येथील कसाई वाडा या परिसरात विनापरवानगी अनधिकृत पत्रा शेडचे बांधकाम करण्यात आले असून, याठिकाणी अवैधरीत्या कत्तलखाना चालविला जात असल्याची माहिती नगरपरिषद प्रशासनाला मिळाली. यामध्ये अमिनसाब फदरुद्दीन बेपारी यांचे १२ चौरस मीटर; तर अस्लम बेपारी यांचे ६ चौरस मीटर पत्रा शेड बांधकामाचा या अतिक्रमणाचा समावेश होता. सदरचे अतिक्रमण तत्काळ काढून टाकण्यासंदर्भात संबंधितांना प्रशासनाकडून २६ फेब्रुवारी रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने सदरची कारवाई नगरपरिषद प्रशासनाकडून करण्यात आली. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. चरण कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमित रोकडे, सूर्यकांत पवार, ज्ञानेश्वर गुणवरे यांनी सदरची कारवाई केली.
